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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

A külügyminiszter elítéli Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését, listázását

Infostart / MTI

Orbán Anita külügyminiszter elítéli Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott védőjátékosának és Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a megbélyegzését, listázását és fenyegetését.

Előbb Kerkez Milos, majd Hidvéghi Balázs került fel a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek" vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé.

Orbán Anita hétfő este a Facebook-oldalán azt írta: „mélyen elítélem magyar állampolgárok – Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs – megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését".

A kormányülés margóján egész hétvégén folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a nagykövetséggel és kollégáival azért, hogy minden érintett a saját területén tegyen a helyzet rendezéséért – közölte.

A külügyminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik.

„A sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia. Köszönöm a két válogatott szövetség együttműködését" – zárta bejegyzését Orbán Anita.

A magyar balhátvédet és apját azután listázták, hogy a szeptember végi Magyarország-Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán játékossal, majd apja a közösségi médiában egy orosz rapcsapat zenéjét vágta be az esetről készült videó alá. Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő október elején egy sajtótájékoztatón szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Milos és apja mellett.

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Kezdőlap    Belföld    A külügyminiszter elítéli Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését, listázását

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