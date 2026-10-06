Döntés születhet az oroszlánra vadászó tiszás alelnök ügyében

Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tiszás alelnökéről a napokban jelentek meg olyan külföldön készült képek a sajtóban, amelyeken elejtett, egzotikus állatokkal, mint például oroszlánnal pózol.

Forrás: Haon.hu

Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter hétfői Facebook-posztjában azt írta, hogy több ezer megkeresést kapott az ügyben. Közölte: Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő, a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el. A képviselő bizottsági posztjáról azt írta: a bizottságok összetételéről minden párt saját frakciója dönt. „Ezt a szabályt tiszteletben tartva, nem volt semmilyen beleszólásom" – tette hozzá.