Rengeteg a tévhit az alkohollal kapcsolatban

Sok a kérdés, kevés a biztos válasz – ezért fontos a szakértői edukáció az alkoholról

Bár az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdéseinket leggyakrabban családtagjainkkal és barátainkkal beszéljük meg, ha hitelességről van szó, messze az egészségügyi szakemberekben bízunk a leginkább. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács friss kutatása szerint

18–49 évesek több mint fele továbbra is úgy érzi, túl kevés szó esik az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdésekről és tévhitekről.

Erre reagált a Szövetség idei, „Alkoholról tabuk nélkül” című edukációs kampánya, amely a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének bevonásával segített eligazodni a leggyakoribb kérdések között. A kampány a 18–49 éves célcsoport körében több mint félmillió embert ért el.

Hideg zuhany, zsíros ételek fogyasztása, sok víz vagy egyszerűen egy jó alvás – az alkoholfogyasztáshoz és másnaposság elkerüléséhez ma is számos „jól bevált” tanács és praktika kapcsolódik. Nem véletlen, hogy a megkérdezettek 63 százaléka hallott már valamilyen, az alkohol hatását állítólag mérséklő módszerről. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács előkutatásában a 18–49 éves magyar internetezők 57 százaléka értett egyet azzal, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdésekről és tévhitekről kevés szó esik, miközben az emberek gyakran túlbecsülik a saját tudásukat.

Erre a jelenségre reagált a Szövetség 2026-os „Alkoholról tabuk nélkül” kampánya is, amelynek célja az volt, hogy közérthető, hiteles és tudományosan megalapozott információkkal tegye könnyebbé az eligazodást az alkoholfogyasztással kapcsolatos gyakori kérdésekben és tévhitekben.

Barátainkat kérdezzük – de a szakértőkben bízunk

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy jelentős különbség látható aközött, kivel beszélünk az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásairól, és kit tartunk valóban hiteles információforrásnak.

Ha kérdés merül fel, elsőként jellemzően a közvetlen környezetünkhöz fordulunk: a megkérdezettek szerint, 10-ből 4 ember családtagokkal és barátokkal beszéli meg az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdéseit. Mindössze 8 százalék említett egészségügyi szakembert, miközben

a válaszadók nagyobb része egyáltalán nem szokott senkivel beszélni ezekről a témákról.

A megbízhatóság esetében megfordul a sorrend: az egészségügyi szakembereket több mint kétharmaduk tartja az alkoholfogyasztással kapcsolatos legmegbízhatóbb információforrásnak, a tudományos és szakmai cikkek és a hivatalos szervezetek mellett. Barátokat és ismerősöket ehhez képest mindössze 12 százalék sorolt a legmegbízhatóbb források közé.

Éppen ezért a Szövetség az „Alkoholról tabuk nélkül” kampány során a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével (BOE) fogott össze. Az együttműködés keretében rövid, edukatív videók készültek az Italmérték közösségimédia-felületeire, amelyek közérthető formában, szakértői szempontból járták körül az alkoholfogyasztással, a másnapossággal, valamint a gyógyszerekkel és az alkohollal kapcsolatos gyakori tévhiteket és kérdéseket.

„A kampánnyal az volt a célunk, hogy az alkoholfogyasztást övező kérdésekről nyíltan és érthetően beszéljünk, amelyek sokszor inkább baráti beszélgetésekben vagy generációról generációra öröklődő tanácsok formájában kerülnek elő. A kutatásból jól látszik, hogy miközben az emberek leginkább a szakértői forrásokat tartják hitelesnek, a hétköznapokban mégsem feltétlenül hozzájuk fordulnak. Ezért tartottuk különösen fontosnak, hogy a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével együttműködve szakmailag megalapozott, mégis könnyen befogadható tartalmakkal vigyük közelebb ezeket az információkat az érdeklődőkhöz” – mondta Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója.

Horváth Dominik, a BOE elnöke hozzátette:

„Az alkoholfogyasztással kapcsolatban rengeteg olyan tanács és praktika kering, amit sokszor anélkül fogadunk el igaznak, hogy utánanéznénk, valóban működik-e.

Számunkra ezért fontos volt, hogy ezeket a kérdéseket egyszerűen, érthetően és szakmai alapon járjuk körül. A videókkal azt szerettük volna megmutatni, hogy az egészségügyi edukációnak nem kell bonyolultnak vagy távolságtartónak lennie: hiteles információkról is lehet közvetlenül és a mindennapok nyelvén beszélni.”

A tudatos fogyasztás nemcsak a mennyiségről szól

Az utókutatásból az is kirajzolódik, hogy a felelős alkoholfogyasztást a válaszadók egyre több szemponttal kapcsolják össze.

Az alkoholfogyasztók 72 százaléka a saját határok ismeretét és tiszteletben tartását társítja hozzá,

63 százalék szerint fontos az önkontroll megőrzése,

53 százalék az ivás kerülését emelte ki olyan helyzetekben, amikor vezetni vagy dolgozni kell.

A felelős hozzáállás jelenlétét az is mutatja, hogy a 18-49 év közötti alkoholfogyasztók 71 százaléka nagyon fontosnak tartja a felelős fogyasztást.

A kampány üzenete változtatásra is ösztönzött

A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács idei kampánya nemcsak információátadásra törekedett, hanem arra is, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos hétköznapi kérdésekből valódi beszélgetés induljon. Az Italmérték kampány a kutatás szerint a 18–49 éves célcsoporton belül körülbelül 580 ezer embert ért el. Azok közül, akik találkoztak a kampánnyal, 62 százalékuk vélte úgy, hogy a kampány ösztönözte valamilyen változtatásra. Akikben változtatási szándékot indított el, elsősorban tudatosabban fogyasztanának alkoholt.

Akik a kampányt korábban már látták, 65 százalékuk hitelesnek tartotta a kommunikációt, és ugyanilyen arányban mondták azt, hogy olyan egészségügyi kockázatokra hívta fel a figyelmüket, amelyekről korábban kevesebbet tudtak, és segített jobban megérteni az alkoholfogyasztás élettani és egészségügyi hatásait.

Az eredmények azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos edukációban a hiteles információ mellett legalább ilyen fontos a közérthetőség és a nyílt párbeszéd.