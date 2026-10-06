Szabadon használhatják a fuvarozók a vörös dízelt – az olajválság miatt döntött a változtatásról Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott vörösre festett adómentes dízelolaj használatának a korlátozását, várhatóan elérhetővé téve azt az összes fuvarozó számára.

A vörösre festett üzemanyag mentes a szövetségi és az állami jövedéki adó alól, a mezőgazdaságban, az építőiparban és fűtéshez használják.

Az üzemanyagot azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályában. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt.

Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint 100 dollárt spórol tankolásonként.

Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg például a fuvarozók, az olcsóbb üzemanyagárakkal ráadásul mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára.

A benzin és a mindennapi szükségleti cikkek magas ára a közelgő félidős választások egyik fő témájává vált a választók számára. Az üzemanyagok ára az iráni háború kezdete óta emelkedett meg a hagyományosan az olcsó benzinre és dízelre alapozó Amerikában is.

A Fehér Ház által kiadott, a rendelettel kapcsolatos tájékoztató szerint Trump utasította a közlekedési, a mezőgazdasági, a védelmi és a pénzügyminisztereket, hogy dolgozzanak az adómentes dízelolajhoz való hozzáférés bővítésén, és ösztönözzék az államokat a dízeladók felfüggesztésére – írta az NBC.