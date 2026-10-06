A Stop-tábla helyére gyalogos-átkelőhelyet jelző tábla került, a forgalomkorlátozást jelző táblákat szintén áthelyezték. A polgármester szerint a történtek komoly balesetveszélyt okoztak, és akár tragikus következményekkel is járhattak volna – írja az atv.hu.

Azóta visszatették a táblákat az eredeti helyükre, de Kovácsné Demeter Tünde polgármester hangsúlyozta, hogy különösen a település hídjánál fontos a megfelelő forgalmi rend betartása, ugyanis csak egy sáv található az átkelőn, és súlykorlátozás is érvényben van. A településvezető szerint a táblák felcserélése könnyen balesetet okozhatott volna, hiszen

a hídhoz vezető úton, a főútról lekanyarodva különösen fontos, hogy az autósok tisztában legyenek az elsőbbségi szabályokkal.

Több térfigyelő kamera is üzemel a településen, ám a polgármester elmondása szerint nem lehet minden területet folyamatosan ellenőrizni. Ráadásul nem ez volt az első eset, hogy közlekedési táblákat vittek el vagy helyeztek át.

Veres Gyula fuvarozó szerint a környéken közlekedő sofőrök már reggelente észlelték a változásokat, nagyokat kellett fékezniük, fogalmuk sem volt, mi történt.

Lakatos Olivér ügyvéd szerint

az elkövetők súlyos bűncselekményt követhettek el, és csak a szerencsén múlt, hogy nem történt súlyos vagy akár tragikus baleset.

Hozzátette, hogy a táblák áthelyezése mellett rongálás bűncselekménye is megvalósulhatott. Az ügyvéd szerint, ha elfogják az elkövetőket, háromtól öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható lehet az ügyben, a megvalósult bűncselekményektől és a körülményektől függően.

Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított.