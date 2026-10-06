Fásy Ádám felesége otthon „ül” tovább

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának keddi tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás-előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb négy hónapra, azaz 2027. február 6-ig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.

A bíróság előírta, hogy a gyanúsítottak engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, lakóhelyüket engedély nélkül nem változtathatják meg, továbbá kötelesek hetente kétszer személyesen jelentkezni az illetékes rendőrkapitányságon. A bíróság döntése nem végleges, a gyanúsítottak fellebbezhetnek a döntés ellen.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hétfőn tette meg indítványát az enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére, amelyet a bíróság mostani határozatával teljes egészében osztott.

Bodó Marianna, a főügyészség sajtószóvivője korábban elmondta: az ügyészség úgy ítélte meg, hogy bár a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye már nem, mivel a nyomozók minden érintett eljárási cselekményt elvégeztek. A gyanúsítottak emellett megfizették a felmerült vagyoni hátrány összegét is.

Az ügyben a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A 2025 decemberében folyósított összeggel idén áprilisban úgy számoltak el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé valótlan tartalmú számlákkal és teljesítési igazolásokkal, hogy a film forgatása még meg sem kezdődött.

A gyanúsítottakkal – sajtóértesülések szerint köztük Fásy Ádám üzletember feleségével, Fásyné Gurzó Máriával – szemben bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik az eljárás.

Az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb, október 1-jén Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását rendelte el.