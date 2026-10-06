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Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Aláírták az M6-os új koncessziós szerződését, 105 milliárdot spórol az állam Vitézy Dávid szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hivatalosan is lezárult az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának ügye: a jelenlegi, az autópályát korábban megépítő és két évtizede működtető koncesszorral 11 évvel meghosszabbították a szerződést, 44 milliárd forintért.

Az aláírásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Emlékeztetett: az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncessziós cégnek, az MKIF-nek.

„Az a szerződés 35 évre, 2057-ig szólt, de 11 évre aranyosítva a kifizetendő díjakat jön ki a 105 milliárd forintos megtakarítás – valójában harminc évre vetítve ez jóval több is, de pontos összevetésünk 11 évre van, mert a korábbi koncesszor szerződése addig volt most hosszabbítható” – írta, hozzátéve, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium átvilágítása során azt tapasztalták, hogy „Mészárosék koncesszorát” szabálytalanul és jelentősen túlárazva bízta meg a tárca ugyanazzal a műszaki színvonalú üzemeltetéssel.

A most aláírt, 11 évre szóló megállapodás szerint 44 milliárd forintba kerül az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetése 2037-ig, ami 105 milliárd forint megtakarítás az államnak, vagyis az adófizetőknek – fogalmazott.

„Ez az ügy is mutatja, miért van szükség a korábbi nagy állami és koncessziós szerződések következetes felülvizsgálatára, ezért is tettünk például Lázár János korábbi, az M6-os autópálya üzemeltetését érintő döntésének ügyében büntetőfeljelentést. Következik a teljes MKIF koncessziós szerződés megszüntetése – ott sokezer milliárd forintot fogunk megtakarítani” – írta a bejegyzésben.

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Kezdőlap    Belföld    Aláírták az M6-os új koncessziós szerződését, 105 milliárdot spórol az állam Vitézy Dávid szerint

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Aláírták az M6-os új koncessziós szerződését, 105 milliárdot spórol az állam Vitézy Dávid szerint

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