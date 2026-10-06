Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

A bejegyzés szerint Horváth Péter 2026. október 4-én mondott le az elnöki tisztségéről, távozását intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta.

Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat.

A Nemzeti Pedagógus Kar új elnökét az Országos Küldöttgyűlés előreláthatólag 2026 novemberében választja meg.

Mint ismert, Horváth Pétert idén újabb öt évre választották meg a Nemzeti Pedagógus Kar élére. Közben kiderült, hogy a Tisza-kormány átvilágítja az előző kabinet által 2013-ban létrehozott NNPK-t, amelynek megszűnhet a kötelező tagsága, sőt egyes körökben arról beszélnek, hogy maga a szervezet sem marad meg. Mindezzel kapcsolatban az InfoRádióban Horváth Péter akkor elmondta: az új kormányzattól még nem jutott el olyan információ, hogy megszüntetnék a szervezetet. Inkább olyan más szervezetek kezdtek el ilyen híreket terjeszteni, amelyek már korábban is támadták a Nemzeti Pedagógus Kart. Horváth Péter szerint ezt tette az elmúlt években a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), de más civil szervezetekről is van tudomása, amelyek nincsenek jó véleménnyel az NPK-ról.