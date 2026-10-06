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Jesper Jensen, a dán válogatott szövetségi kapitánya a női kézilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Dánia - Norvégia mérkőzésen a Wiener Stadthalléban 2024. december 15-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Idő előtt távoznia kell a Fradi sikeres szövetségi kapitányának

Infostart / MTI

Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Jesper Jensen.

A zöld-fehér klub honlapja hétfőn számolt be arról, hogy a 48 esztendős dán szakember családi okok miatt kezdeményezte a szerződésmódosítást. A korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán lett az FTC vezetőedzője – elődje és honfitársa, Allan Heine ugyancsak családi okok miatt távozott – és hároméves szerződést kötött a klubbal. Irányításával az együttes az előző idényben ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott, a mostani szezonban pedig az összes bajnoki és BL-meccsét megnyerte.

„Szeretek Budapesten élni és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy a szerződésem lejárta előtt egy évvel távozhassak” – idézte a weboldal a játékosként Európa-bajnok Jesper Jensent, aki a klub és a szakosztály vezetésénél jelezte, szeretne hazaköltözni, ezért kezdeményezte szerződése 2027 nyarán való felbontását, amelyhez az FTC hozzájárult.

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