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Friedrich Merz német kancellár felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Németország borítaná az asztalt, Friedrich Merz erős állítást tett az uniós pénzvitában

Infostart / MTI

A német kancellár szerint országának az lenne a legelőnyösebb, ha egyáltalán nem is volna meghatározva több vére előre az uniós pénzügyi keret.

Friedrich Merz német kancellár tovább fokozta a feszültséget hétfőn az általa sokallt, több ezer milliárd eurós 2028-2034-es európai uniós költségvetési tervvel kapcsolatban azáltal, hogy kétségesnek nevezte a megállapodást a büdzséről.

A német kancellár azután beszélt erről, hogy Berlinben tárgyalt Mindaugas Sinkevicius litván miniszterelnökkel.

„Németország számára messze a legelőnyösebb megoldás az lenne, ha egyáltalán nem volna új pénzügyi keret” – hangsúlyozta Merz.

A német kereszténydemokrata politikus több száz milliárd euróval szeretné csökkenteni az Európai Bizottság javaslatát, és ebben egyetért vele Ausztria, Svédország, Dánia, Finnország és Hollandia, amelyek mind nettó befizetők.

Merz az Európai Bizottságra gyakorolt nyomás fokozása érdekében kijelentette: könnyen kudarcba fulladhatnak a hosszú távú költségvetésről folytatott tárgyalások. Mindazonáltal hozzátette: nem szeretné, ha ez következne be, mert – mint fogalmazott – az jelentősen korlátozná az EU cselekvőképességét. Ezért elszántan azon van, hogy „a tárgyalásokat még az év végéig lezárják”.

Az Európai Bizottság inflációval kiigazítva (2025-ös árakon) körülbelül 1760 milliárd eurós költségvetést javasol, ami lényegesen több, mint amennyi a 2021-2027-es időszak nagyjából 1220 milliárd eurós tervezett költségvetése volt.

Amennyiben a 2028 eleji határidőig nem sikerül megegyezni egy új többéves költségvetésről, akkor az uniós szerződések értelmében mindaddig érvényben marad a 2027-es éves felső kiadási határ, amíg nincs megállapodás.

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Kezdőlap    Külföld    Németország borítaná az asztalt, Friedrich Merz erős állítást tett az uniós pénzvitában

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