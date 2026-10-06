Gyorsan veszített magasságából és vészhelyzetet jelentett egy British Airways-járat

A brit fővárosból induló Boeing 777-es még csak egy órát repült és épp Írország felett járt mintegy 37 000 láb (körülbelül 11 400 méter) magasságban, amikor egy technikai probléma miatt hirtelen sokat veszített a magasságából, majd visszatért a Heathrow repülőtérre.

A British Airways BA295-ös járata a chicagói O'Hare repülőtérre tartott volna, de egy meg nem nevezett „műszaki problémával” szembesült, még az oxigénmaszkok tárolói is kinyíltak. Ekkor az utasok körében „bizonytalanságot” keltett egy szemtanú beszámolója szerint.

Az utasok elmondása szerint a gép turbulenciába került pillanatokkal azelőtt, hogy kiestek volna a mennyezeti tárolóikból az oxigénmaszkok – írta a The Guardian. A pilóták 10 000 láb alá ereszkedtek, miközben 7700-as vészjelzést adtak le a légiforgalmi irányításnak (ez az általános vészhelyzetet jelző kód) –, majd megfordultak és visszaindultak Anglia felé.

A lap által idézett utas szerint a gyors süllyedést alig érzékelték, „a pilóták nagyon jó munkát végeztek”.

Amikor előkerültek az oxigénmaszkok, némi bizonytalanság lett úrrá a fedélzeten. „Az elöl ülő pár nem tudott eljutni a saját helyére, de mire találtak egy szabad helyet maszkkal, a kapitány bejelentette, hogy 10 000 láb (körülbelül 3000 méter) alatt vagyunk, így nincs rájuk szükség” – idézte fel Tom Nicholls.

A repülőgépek kabinjának nyomásvesztésével rutinszerűen jár együtt a 10 000 láb alá történő gyors süllyedés és a 7700-as vészjelzés. A vészhelyzet hivatalos okát a British Airways egyelőre nem közölte, csupán azt erősítette meg a légitársaság, hogy a pilóták helyesen cselekedtek és biztonságosan landoltak a repülőgéppel.

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