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Nyitókép: Unsplash

Az utóbbi évek legnagyobb dróntámadása történhetett a moszkvai régióban

Infostart / MTI

Erről a Moszkvai terület kormányzója, Andrej Vorobjov számolt be.

Több száz ukrán drón támadta az éjjel a moszkvai régiót. Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt óra között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.

Helyi idő szerint éjféltől fél tízig Szobjanyin későbbi bejelentése szerint 161 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek. Andrej Vorobjov, a moszkvai régió vezetője, ugyancsak a Max üzenetküldőn arról számolt be, hogy a tartományban két civil életét vesztette, és további heten megsebesültek. Moszkva mind a négy repülőterén átmenetileg felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását.

Az elmúlt évek legnagyobb dróntámadása volt az éjszakai a moszkvai régióban – idézte a Kyiv Independent cikkét a Telex. A támadássorozatban az orosz állami hírszolgáltató, a Ria beszámolója szerint egy 71 és egy 20 éves férfi halt meg. Mindketten civilek voltak. A régióban összesen 47 lakóépület rongálódott meg.

Az ukrán lap tudósítása szerint drón csapódott az ukrán határtól 450 km-re található Volodarszk olajfinomítóba is. A létesítmény évente 3 millió tonna kőolajterméket állít elő, ezzel a legjelentősebb finomítónak számít a régióban.

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