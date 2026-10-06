Az utóbbi évek legnagyobb dróntámadása történhetett a moszkvai régióban

Több száz ukrán drón támadta az éjjel a moszkvai régiót. Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt óra között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.

Helyi idő szerint éjféltől fél tízig Szobjanyin későbbi bejelentése szerint 161 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek. Andrej Vorobjov, a moszkvai régió vezetője, ugyancsak a Max üzenetküldőn arról számolt be, hogy a tartományban két civil életét vesztette, és további heten megsebesültek. Moszkva mind a négy repülőterén átmenetileg felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását.

After a drone attack, the Volodarskaya Oil Pumping Station is on fire This is the largest oil depot in the Moscow region, handling around 3 million tons of petroleum products per year. The station receives fuel from the Moscow and Ryazan refineries and is connected by product pipelines to Vnukovo, Domodedovo, and Sheremetyevo airports. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Az elmúlt évek legnagyobb dróntámadása volt az éjszakai a moszkvai régióban – idézte a Kyiv Independent cikkét a Telex. A támadássorozatban az orosz állami hírszolgáltató, a Ria beszámolója szerint egy 71 és egy 20 éves férfi halt meg. Mindketten civilek voltak. A régióban összesen 47 lakóépület rongálódott meg.

Az ukrán lap tudósítása szerint drón csapódott az ukrán határtól 450 km-re található Volodarszk olajfinomítóba is. A létesítmény évente 3 millió tonna kőolajterméket állít elő, ezzel a legjelentősebb finomítónak számít a régióban.