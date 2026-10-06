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A FlyDubai diszkont légitársaság repülõgépe a Dubai Nemzetközi Repülõtéren 2026. szepember 30-án. A FlyDubai Dubajból Tel-Avivba tartó járata egy vészjelzés után útvonalat változtatott, majd biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Mint késõbb kiderült a pilóták közötti összetûzés okozta az irányváltoztatást.
Nyitókép: MTI/AP

Akció a fedélzeten: zuhanás közben ugrottak az eltérített Flydubai-gép fülkéjébe a szabadnapos pilóták

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ELŐZMÉNYEK

Egy, a drámai eltérítési kísérletet a fedélzeten átélő szemtanú szerint egyszerre szerencse és csoda, hogy a gépen ott tartózkodott az a két pilóta is, akik a visszaúton vezették volna az utasszállítót.

A hivatalos szervek információhiánya ellenére a gép második sorában ült egyik szemtanú, Daniel Schlichter, rendkívül részletesen beszámolt arról, miként lépett akcióba az eltérített Flydubai gépen a két ismeretlen pilóta – írja az AP News cikke nyomán az Index.

A szemtanú szerint a szerencse és a csoda egy időben volt jelen, hogy a járaton tartózkodott még két szabadidős pilóta, akik kizárólag azért ültek a gépen, mert a visszaúton, Tel-Avivból Dubajba ők teljesítettek volna szolgálatot.

A kialakult dráma során az utasok azt látták, hogy a támadó, az ománi másodpilóta egy tűzoltóbaltával többször is lesújt az indiai kapitányra, a súlyosan sérült pilóta azonban még képes volt kioldani a pilótafülke ajtajának zárját. Miután az utasok ártalmatlanították és a földre teperték a támadót,

az egyik szolgálaton kívüli pilóta valósággal átugrott a fülke előtt birkózó embereken, hogy átvegye a gép irányítását – nem sokkal később a másik pilóta is csatlakozott hozzá.

A két férfi fellépése döntő volt, mert a gép már olyan meredeken és olyan extrém sebességgel repült, hogy az oldalkormánylapát egy része leszakadt. Körülbelül 10 perces megfeszített küzdelem következett, mire sikerült a gépet egyenesbe hozni és kiadni a vészjelzést.

A beszámolók szerint a feszültség a fedélzeten a repülő stabilizálása után senm csökkent: mivel a pilótafülkébe bezárkózott új pilóták eleinte egyáltalán nem kommunikáltak az utasokkal, sokakban felmerült a gyanú, hogy esetleg egy újabb gépeltérítési kísérlet történt. Daniel Schlichter az Associated Pressnek elmondta, attól tartott, hogy a gépet Iránba vagy más ellenséges országba térítik el, hiszen földrajzilag nem voltak messze a térségtől.

Körülbelül 45 perc után végül a pilóták megszólaltak és a hangszórókon keresztül tájékoztatták az utasokat, hogy most már minden rendben van és a szaúd-arábiai Tabukban hajtanak végre kényszerleszállást. A sikeres landolás után az utasok egyöntetűen állították, hogy a két, meg nem nevezett pilóta gyors közbelépése nélkül a gép biztosan lezuhan.

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