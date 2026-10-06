Hasít az internetes kereskedelem, de a boltokban már nem ilyen jó a kép

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,1 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Augusztusban az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,8 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,0, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 0,6 százalékkal nőtt az eladások volumene, a használtcikk-üzletekben 3,3 százalékkal csökkent.

A kiskereskedelmi forgalomból 8,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 8,0 százalékkal nőtt – tette hozzá jelentésében a KSH.

Augusztusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1787 milliárd forintot ért el. Az országos forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – derül ki a jelentéből.

Az első nyolc hónapban a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,3 százalékkal emelkedett naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 7,5 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.