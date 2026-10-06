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Nyitókép: Ket4up/Getty Images

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Infostart / MTI

Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – jelentette a helyi média.

A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. A mentés folyamatban van.

Ilijana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel.

Hétfőn feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.

Július 21-én egy libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, a román gazdasági övezetben. Akkor nem volt halálos áldozat, viszont három tengerészt égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani.

A Fekete-tenger térségében kölcsönösek az orosz-ukrán támadások

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a napokban bejelentette, Moszkva teljesen le akarja állítani az ukrán hadsereg számára a Fekete-tengeren át érkező utánpótlást, beleértve a fegyvereket és az üzemanyagot is. Egy másik alkalommal közölte, hogy Oroszország a nemzetközi piacok megbízható gabonabeszállítója marad, annak ellenére hogy vannak gondok az exporttal „a Fekete-tengeren a kijevi rezsim terrortámadásai miatt”.

A szeptember végi-október eleji adatok szerint a korábbi időszak felét sem éri el az ukrán agrárexport a fekete-tengeri kikötők orosz blokádja miatt.

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