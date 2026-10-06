Vitézy Dávid: a kormány és a főváros közösen fejlesztené Rákosrendezőt

„A kormány és a főváros viszonyának megváltozását jól jelzi, hogy bő másfél évvel ezelőtt fővárosi képviselőként még Karácsony Gergellyel közösen küzdöttünk azért, hogy Rákosrendezőt ne játssza ki a kormány az arab befektetőknek, és felhőkarcolók és luxuslakások helyett egy új városrész és megfizethető lakások épüljenek a területen” – írja keddi bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, emlékeztetve a területre korábban tervezett mini-Dubaj projektre.

Most az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén arról született döntés, hogy a terület fejlesztésében a főváros és az állam nem egymás ellenében, hanem együtt fogja megvalósítani ezt a történelmi jelentőségű városfejlesztést – adta hírül a tárcavezető.

A Rákosrendező Projekt nemcsak a főváros, hanem az egész ország szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a főváros aranytartalékát jelentik az ilyen méretű barnamezős területek, ahol nem egyszerűen egy új városnegyed fog épülni, hanem egy új településfejlesztési modellt valósul majd meg, Budapesttel karöltve – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy az itt megvalósuló lakásfejlesztésnek illeszkednie kell a Wekerle Lakásépítési Program céljaihoz is.

A miniszter kiemelte, hogy a beruházás ezen szakaszában már nem kell mindent elölről kezdeni, ugyanis a korábban lezajlott nemzetközi tervpályázat eredményeire lehet alapozni, a mai budapesti lakáspiaci és közlekedési helyzethez igazítva. Mint írta, a következő lépésben az állam és a főváros közös tulajdonosi és irányítási struktúráját alakítják ki.

Vitézy Dávid szerint Rákosrendező jó lehetőség arra, hogy egy európai léptékű, élhető, új budapesti városrész jöjjön létre megfizethető lakásokkal, zöldfelületekkel és jó közösségi közlekedéssel. Ha ez a modell működik, az egész ország számára megmutathatja, hogyan lehet a rozsdaövezetek helyén élhető, jól megközelíthető, korszerű városrészeket létrehozni – húzta alá.