Elemző: kellemetlen meglepetés, hogy lassul a kiskereskedelmi forgalom növekedése

Kedden reggel tette közzé a KSH az augusztusi ipari termelési és kiskereskedelmi forgalmi adatokat.

Az ipar kibocsátása 8,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentősen meghaladva a vártat. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal.

A kiskereskedelmi forgalom éves növekedése 2,4 százalékra lassult a júliusi 4,9 százalékról. Havi szinten pedig 0,7 százalékos csökkenés mutatkozott.

Az ipar esetében havi szinten a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1 százalékkal bővült, ami kifejezetten meglepő a nyári leállások és a paksi atomerőmű augusztusi problémáinak függvényében. Az év első nyolc hónapjában pedig az ipari termelés volumene 3,4 százalékkal nőtt.

A részletes bontás egyelőre nem ismert, azokat majd október 14-én teszi közzé a KSH. A hivatal szokásos rövid kommentárja szerint a feldolgozóipari alágak többségében – így a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában is – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Az ipar egészét érintő volumennövekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető

Ami a fenti kommentárból leszűrhető az az, hogy

az ipari növekedés továbbra sem volt széles bázisú.

A KSH által említett, két darab pozitív hozzájárulású szektor kapcsán a járműgyártás esetében

a nemrég belépett új kapacitások (Debreceni, Kecskemét) teljesítménye járulhatott hozzá a növekedéshez, ami egyelőre elfedi az autógyártás általánosabb problémáit.

Ami pedig a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának pozitív hozzájárulását illeti, itt valószínűleg egy konkrét gyár AI beruházásokhoz kapcsolódó termelésének, illetve exportjának felfutásáról van szó.

Összességében pozitív meglepetést hozott az ipari adat, kicsit meglepő, hogy a paksi leállás nem hagyott látványosabb nyomokat az ipar teljesítményén. Az ipar így a harmadik negyedévben is pozitívan járulhatott hozzá a gazdasági növekedéshez –közölte Nyeste Orsolya, az Erste makrogazdasági elemzője.

Az iparral ellentétben

a kiskereskedelmi forgalom lassulása kellemetlen meglepetés volt augusztusban, hiszen az augusztus havi visszaesés mértéke (0,7 százalék) július után még gyorsult is.

A részletes éves bontás szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 3,1 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

A kiskereskedelem egésze esetében a hosszabb távra visszatekintő fix bázison nem tört meg a növekvő trend, azonban látható lassulást mutatott a nyár folyamán. Szerepet játszhattak ebben a turizmus gyengébb adatai is, illetve folytatódni látszik az a típusú szerkezetváltás, miszerint a háztartások a jövedelmük növekményét nem feltétlenül az üzletekben költik el – közölte az Erste makorgazdasági elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.