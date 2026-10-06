Könnygázgránát vitte el egy fiú kezét a tüntetésen – kedden súlyosbodhat a helyzet Franciaországban

A 15 éves fiúnak leszakadt a keze, amikor felszedett egy könnygázgránátot, amelyet a rendőrök dobtak a fiatalok felé – mondta egy rendőrségi forrás az AFP hírügynökségnek.

A demonstrációk országszerte hétfőn 589 tanintézményt érintettek az állami fenntartású 3400 középiskolából, ami csökkenést jelent a pénteki 735-höz képest – közölte Edouard Geffray oktatási miniszter a Párizstól délnyugatra található Guyancourt egyik gimnáziumában tett látogatásán.

„Az a cél, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás” – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, hogy a diákokat, akikkel találkozott, megdöbbentette a tiltakozást kísérő erőszak. A tárcavezető szerint

a megmozdulásokban eddig 190 tanuló szenvedett sérüléseket.

A párizsi elővárosok középiskoláiban szeptember közepén iskolafoglalás formájában indult tiltakozások fokozatosan terjedtek el az ország teljes területén, mielőtt a múlt hét második felében számos erőszakcselekményt követtek el az iskolák környékén, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, a tanárok, az újságírók felé, kukákat borogattak és gyújtottak fel.

A diákszervezetek több állami forrást követelnek az intézményeik számára. Kifogásolják az épületek lerobbant állapotát, a túlzsúfoltságot, a tanárhiányt, elsősorban a hátrányosabb helyzetű elővárosokban.

A tiltakozó mozgalom kedden új dimenziót ölthet, miután az oktatási szervezetek és a legnagyobb francia szakszervezet, a CGT bejelentette, hogy szeretne segítséget nyújtani a középiskolai tüntetések szervezett kereteinek megteremtésében.

A közösségi médiában már elterjedtek a felhívások a keddi blokádokra.

A felsőoktatási miniszter, Philippe Baptiste elmondta: tart attól, hogy a diákmozgalom országos szintű zavargásokba torkollik. Hétfőn 32 egyetemi karon voltak megmozdulások, de azokat nem kísérték erőszakos cselekmények.

A belügyminisztérium összesítése szerint a múlt héten mintegy ötezer rendbontót állítottak elő, akiknek a 85 százaléka 15 és 18 év közötti, 24 tanintézményt felgyújtottak vagy megrongáltak, és 78 oktatási dolgozót megtámadtak.

Bár az incidensek hétfőn korlátozottabbak voltak, mint a múlt héten, több szakszervezet azzal vádolta meg a kormányt, hogy aránytalanul nagy erőszakkal és megtorló módon lép fel a középiskolásokkal szemben, hogy elhallgattassa a követeléseket.

A rendőrség nem megtorolja a fiatalokat, hanem megóvja azokat a középiskolásokat és egyetemistákat, akik békésen szeretnék kifejezni a követeléseiket – jelentette ki vasárnap Laurent Nunez belügyminiszter, elutasítva a rendőri fellépést érintő „súlyos és megalapozatlan vádakat”.

A rendőrség felügyeleti szerve eddig hat feltételezett rendőri túlkapás miatt indított vizsgálatot.

A hatóságok egy 16 éves fiút azért vettek őrizetbe, mert benzinnel leöntött egy tanárt a déli La Ciotat-ban. Egy 15 éves fiút azzal gyanúsítanak, hogy sprayt fújt egy járókelő arcába a déli Marseille-ben. Két bolgár állampolgárságú tinédzsert a keleti Belfort-ban egy rendőr megverése miatt állítottak elő, de az egyikük maga is feljelentést tett a rendőr ellen „gyilkossági kísérlet” miatt.

A kormányzat elítélte a „városi erőszakot”, és a felelősséget a radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű parlamenti pártra hárította, alig fél évvel az elnök- és parlamenti választások előtt.

Manuel Bompard, a párt egyik vezetője jelezte, hogy elítéli az erőszakot, de sajnálja, hogy a végrehajtó hatalom összemossa a mozgalmat a rátelepedő túlkapásokkal.