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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A köztársasági elnöknek írt levélben reagált Magyar Péter szavaira az ÁSZ-elnök

Infostart / MTI

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) függetlenségének megsértéseként értékeli a sorozatossá vált, tevékenységére vonatkozó megalapozatlan miniszterelnöki kijelentéseket, ezért az ÁSZ elnöke hétfőn levélben fordult az államszervezet demokratikus működése felett őrködni hivatott köztársasági elnökhöz – olvasható az ÁSZ közleményében

„Tisztelettel kérem Elnök Urat alkotmányos jogkörének gyakorlására, tekintélyének érvényesítésére annak érdekében, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a tőle független intézmények autonómiáját, és ne veszélyeztesse Magyarország demokratikus intézményrendszerének befolyásmentes működését” – írta a közleményhez csatolt nyílt levelében Windisch László, az ÁSZ elnöke.

Az ÁSZ azt követően tette közzé a nyilatkozatot, hogy Magyar Péter a hétfő reggeli Facebook-posztjában azt a kérdést tette fel: az Állami Számvevőszék vajon meddig hallgat a tiltott kampányfinanszírozásról? A miniszterelnök a posztban azt írta: „Bebizonyosodott: Mészáros Lőrinc közpénzen felhizlalt cégei sok milliárd forinttal támogatták Orbán Viktor leggusztustalanabb propagandáját, a Megafont”.

A számvevőszék a közleményében hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszék – a jogszabályban meghatározott hatáskörének gyakorlásával – minden releváns és hiteles információt, adatot gyűjt és felhasznál a törvény alapján végzett kampányfinanszírozási vizsgálatához. Az ÁSZ eljárásait a jog szabályozza, megállapításait is csak igazolt tények, valamint a jogszabályok, és nem közhangulat, sajtóhírek vagy politikusi vélekedés alapján teszi meg.

Az Állami Számvevőszék a törvényeket mindenben betartva folytatja vizsgálatait, annak eredményéről a jogszabálynak megfelelően jelentéseket tesz majd közzé – tartalmazza a dokumentum.

Windisch László Baka András köztársasági elnöknek címzett levelében hangsúlyozta: az ÁSZ elnökeként és a Költségvetési Tanács tagjaként „tisztelettel, de határozottan hívom fel a figyelmét azokra az aggasztó tendenciákra, amelyek az elmúlt időszakban a miniszterelnök úr részéről a független alkotmányos intézményeket, köztük kiemelten az Állami Számvevőszéket érték”.

Felidézte, hogy az elmúlt hetekben Magyar Péter miniszterelnök sajtónyilatkozataiban és a közösségi médiában tett bejegyzéseiben ismételten éles, valótlan kritikával illette az Állami Számvevőszéket és annak vezetését. Azt állította, hogy az ÁSZ asszisztál a tiltott pártfinanszírozási botrányokhoz, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványainak „kifosztásához”.

Ezek a vádak megalapozatlanok, egyértelmű céljuk az ÁSZ hitelességének és társadalmi megítélésének aláásása – figyelmeztetett.

Emlékeztetett arra: az MNB alapítványainak ügyét éppen az ÁSZ tárta fel és haladéktalanul megkezdték a vizsgálatot, amelynek eredményeként már 2025 januárjában feljelentést tettek. Ugyanakkor a kampányfinanszírozások vizsgálatára a törvényi előírásoknak és az ÁSZ alkotmányos szerepének megfelelően a választásokat követően kerül sor, amelyre egy év áll rendelkezésükre.

Ez a vizsgálat – amelynek az NKA-ügy is a tárgyát képezi – jelenleg is rendben, a jogszabályoknak megfelelően zajlik. A vizsgálatról annak lefolytatását követően jelentés készül majd, és annak eredményét nyilvánosságra hozzák – tette hozzá.

A továbbiakban felhívta az államfő figyelmét arra, hogy a támadások túlmutatnak a mindenkori kormányzat és egy ellenőrző szerv közötti természetes feszültségen. A jogállamiságot súlyosan sértő jelenség, hogy a miniszterelnök rendszeresen a közösségi oldalakon keresztül próbál nyomást gyakorolni a legkülönbözőbb független intézményekre. Elfogadhatatlan, hogy folyamatban lévő, le nem zárt eljárásokban „a nagy nyilvánosság előtt eredményt és ítéletet hirdet”.

Ezek a nyilatkozatok és ez a fajta példátlan nyilvános nyomásgyakorlás egyértelműen sérti az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét – folytatta. A független intézmények a demokratikus berendezkedés alapkövei; ha a végrehajtó hatalom ezek függetlenségét folyamatosan megkérdőjelezi, a jogi eljárásokat pedig a közösségi térben folytatott kommunikációval helyettesíti, az az egész alkotmányos rendszert sodorja veszélybe – vélekedett.

Az ÁSZ-t érintő hamis vádak súlyosan sértik a szervezet alkotmányos függetlenségét, amelynek tiszteletben tartása a politikai élet valamennyi szereplőjétől, de különösen a kormányfőtől elvárható – tartalmazza Windisch Lászlónak az államfőhöz írt nyílt levele.

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Kezdőlap    Belföld    A köztársasági elnöknek írt levélben reagált Magyar Péter szavaira az ÁSZ-elnök

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