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Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

„Árnyékháborúra” készül Oroszország? – Német titkosszolgálati figyelmeztetés

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A német hírszerzés főnöke szerint országa súlyos konfliktusba keveredhet Oroszországgal. Már most új szakaszába lépett a szembenállás, amely „veszélyes dimenziót öltött”. Egyetlen ország sem jelent olyan konkrét fenyegetést, mint Oroszország – közölte Martin Jäger.

Vészjósló figyelmeztetést intézett a német szövetségi parlament képviselőihez a német hírszerzés, a BND vezetője. Martin Jäger hétfőn jelent meg a Bundestagban az éves meghallgatáson.

Azt mondta, fennáll a veszélye, hogy Németország erőszakos konfliktusba keveredik Oroszországgal, miközben az folytatja az európai demokráciák elleni „árnyékháborúját”. „Az ilyen háborút nem lehet a hagyományos katonai és jogi kategóriákkal leírni – mondta – nem folytatunk védekező manővereket, de támadás alatt állunk. Ez az árnyékháború”.

„Egyetlen ország sem jelent ilyen közvetlen, átfogó és konkrét fenyegetést Németországra” – tette hozzá. „Nem mi kerestük ezt a konfrontációt, Oroszország erőlteti ránk, mert fő ellenfelének tart bennünket, mivel mi nem fogadjuk el revizionista és terjeszkedő politikáját és Ukrajna elleni agresszióját” – mondta.

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Németország lépett elő Ukrajna első számú európai támogatójává.

Csak katonai támogatásból 17,7 milliárd eurót juttatott Kijevnek, míg a teljes összeg 22 és félmilliárd euró. A II. világháborút követő bűntudat, majd a német-orosz nyitás és az olcsó orosz energiára épülő német exportgazdaság évtizedei után Berlin és Moszkva ismét fenyegetésként tekint egymásra.

Friedrich Merz német kancellár, aki a Kreml határozott bírálója, a napokban járt Kijevben, ahol fegyverszállításokról is megállapodott. A csomag részeként nagy hatótávolságú rakétákat és harci drónokat juttatnak Ukrajnának és műholdas technológiával segítik.

„Azért, hogy

Ukrajna is célba tudja venni az orosz kilövőállásokat” – mondta Merz kijevi sajtótájékoztatóján.

Kémfőnöke, Jäger azért is elkötelezett Ukrajna mellett, mert a tavalyi évig országa kijevi nagykövete volt. A BND egyébként hivatalosan a német kancellária alá tartozik és a szövetségi kormány vezetője nevezheti ki a kémszolgálat elnökét.

Jäger szerint az orosz titkosszolgálatok „nagyon profi és kegyetlen módon” lépnek fel. „Valós és fennálló veszély, hogy németországi célpontokra csapnak le” – fejtegette. A német hatóságok szerint jól szervezett, de szerencsére egy hiba folytán csődöt mondott kísérlet volt, amikor feltételezett orosz ügynökök egy robbanóanyaggal megtöltött drónt küldtek egy ukrán szállítógép mellé a drezdai reptéren.

Jäger – annak ellenére, hogy hazája és Oroszország összecsapásáról spekulált – azt is elmondta: jelenleg nem támasztja alá hírszerzési információ azt az állítást, hogy Oroszország nagyszabású támadást indítana a NATO területe ellen. Ugyanakkor egy „korlátozott katonai akció lehetséges”, különösen a Baltikumban – mondta.

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Kezdőlap    Tudósítóink    „Árnyékháborúra” készül Oroszország? – Német titkosszolgálati figyelmeztetés

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