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Schäfer András (j) és az ukrán Krasnopir Ihor a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna - Magyarország mérkõzésén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után

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Ketten is az első válogatott góljukat szerezték Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-meccsén, Csinger Márk középhátvédként, Tóth Milán kényszercsatárként volt a mezőny erőssége, azt emelték ki, hogy nem ijedt meg a csapat az ukrán egyenlítés után sem. A két gólpasszos Vitális Milán szerint pozitív a kép a négy meccs, egy vereség, egy döntetlen, majd két győzelem után, Nagy Zsolt viszont elégedetlen a szerzett pontok számával. Marco Rossi már épp le akarta hozni a pályáról Tóth Milánt, amikor egyszer csak betalált a játékos.

A hazai 1-0-s vereség csorbáját némileg kiküszöbölve az idegenbeli – nagyszombati (Szlovákia) – találkozón a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában, és B-ligás csoportja második helyére ugrott Észak-Írország mögé, egy ponttal lemaradva csupán. A folytatásban majd idegenben jön Grúzia és odahaza Észak-Írország, de a meccs után sokkal kevesebb idővel még a magyar főszereplők értékelték a látottakat a találkozót közvetítő M4 Sportnak.

Csinger Márk (védő, gólszerző): nyerni akartam, odaértem a kapuhoz. Amikor luftot fejeltem, az volt bennem, hogy csak azért is sikerülnie kell, utána be is találtam, hatalmas eufóriát éreztem az első válogatott gólom alkalmával. Úgy láttam, nem igazán volt helyzetük. Az egyenlítő góljuk után egyből válaszoltunk, legyen minél több ilyen forgatókönyv!

Tóth Milán (csatár, gólszerző): nem így terveztem ezt a két hetet, nem hittem volna, hogy egyáltalán be tudok mutatkozni a válogatottban, és még gólt is lövök. Örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Nagyon befogadó a brigád, amúgy sem tartom magam félős gyereknek. Köszönöm, hogy bíztak bennem, remélem, megszolgáltam, igyekszem továbbra is bizonyítani.

Vitális Milán (középpályás, két gólpassz): a mérkőzés eleje húzós volt, nyert a szív és nyert az akarat, összességében megérdemelten nyertünk. Szoboszlai Dominik labdájánál lőni akartam, de láttam, hogy Tóth Milán még jobb helyzetben van. Az én szempontomból tanulságos volt ez a két hét, taktikailag sokat fejlődtem, abszolút pozitív a kép a négy meccs után.

Nagy Zsolt: (védő): a csapategység volt a kulcs. Akadozott a meccs eleje, de tudtunk váltani, meglett az eredmény. Szoboszlai Dominik megjegyezte a szünetben, hogy a második félidőben arra a kapura támadunk, amelyik elé beszorultunk az elsőben. Nem vagyok elégedett a 7 ponttal, előzetesen nem írtam volna alá, de innen folytatjuk.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): nagyon fontos győzelmet arattunk, kellett ez a három pont, de nem érdemeltük meg teljes mértékben. Nagyon nyögvenyelősen indult. Ha Ukrajna győzött volna, ugyanolyan szájízem lenne, mint egy esetleges hazai döntetlennél. Itt volt az idő, hogy szerencsések legyünk. Azért kaptunk gólt, mert elég mélyen védekeztünk, kimerültünk. Megszenvedtük a fizikalitásban mutatkozó különbségeket, de ezek az adottságaink vannak. Nem hívhatok meg óriásokat. Vannak fejlődési pontjaink, de megvannak a korlátaink is, ilyen csapatok ellen, mint Ukrajna, szenvedni fogunk. Meg kell kétszerezni az erőfeszítéseinket. Az első félidőben nem tudtunk labdát juttatni a kapujuk elé, és Ukrajna rengeteg párharcot nyert. Az elő góljukat szerző játékosoknak gratulálok, Csinger Márk egyik meccse szebb volt, mint a másik, mindenki láthatta, le a kalappal előtte, de mindenki más előtt is. Tóth Milán az első félidőben nagyon szenvedett, majdnem le is hoztam, de aztán kapott még öt percet, akkor talált be. Ez is része a szerencsének. A másfél hónap múlva lejátszandó két meccsünk tétmeccs lesz, de Szoboszlai Dominik és Willi Orbán 8-8 meccset fognak lejátszani másfél hónap alatt. A játékosok részéről hihetetlen elkötelezettséget láttam, nem kímélték magukat. Kritizálni mindenkit könnyű, de sokan a játékosaim közül négyszer is lejátszottak 90 percet, köszönet illeti őket.

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Kezdőlap    Sport    „Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után

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„Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után

„Eufória”, „szerencse”, „kevés” – Vegyes főszereplői értékelések az ukrán–magyar után
Ketten is az első válogatott góljukat szerezték Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-meccsén, Csinger Márk középhátvédként, Tóth Milán kényszercsatárként volt a mezőny erőssége, azt emelték ki, hogy nem ijedt meg a csapat az ukrán egyenlítés után sem. A két gólpasszos Vitális Milán szerint pozitív a kép a négy meccs, egy vereség, egy döntetlen, majd két győzelem után, Nagy Zsolt viszont elégedetlen a szerzett pontok számával. Marco Rossi már épp le akarta hozni a pályáról Tóth Milánt, amikor egyszer csak betalált a játékos.
 

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