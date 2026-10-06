Nyilvánosságra hozzák Ferenc pápa jegyzeteit

A Jorge Mario Bergoglio - Ferenc papa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-tól 2024. augusztus 18-ig jegyzett fel.

A kötetet Victor Manuel Fernandez bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa állította össze, és a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg.

A naplófeljegyzések első bemutatója a Frankfurti Könyvvásáron lesz, majd a könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ kilencvennégy országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.

A Vatican News vatikáni hírportál szerint a „rendkívüli értékű és jelentőségű kötet segít még jobban megismerni a jezsuita pápa személyét, aki a katolikus egyházat 2013. március 13-tól a 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig vezette".