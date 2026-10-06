ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.99
usd:
323.91
bux:
143458.15
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ferenc pápa Úrangyala (Angelus) imádságát mondja vízkereszt ünnepe alkalmából vatikáni lakosztályának a római Szent Péter térre néző ablakából 2025. január 6-án. A vízkereszt a nyugati keresztény egyház számára a karácsonyi ünnepkör zárónapját jelenti, míg az ortodox keresztények vízkeresztkor ünneplik Jézus Krisztus születését.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

Nyilvánosságra hozzák Ferenc pápa jegyzeteit

Infostart / MTI

Az október 7-én kezdődő Frankfurti Könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros, Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a kilencvenes évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig élete eseményeit – adta hírül a Vatican News.

A Jorge Mario Bergoglio - Ferenc papa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-tól 2024. augusztus 18-ig jegyzett fel.

A kötetet Victor Manuel Fernandez bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa állította össze, és a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg.

A naplófeljegyzések első bemutatója a Frankfurti Könyvvásáron lesz, majd a könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ kilencvennégy országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.

A Vatican News vatikáni hírportál szerint a „rendkívüli értékű és jelentőségű kötet segít még jobban megismerni a jezsuita pápa személyét, aki a katolikus egyházat 2013. március 13-tól a 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig vezette".

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nyilvánosságra hozzák Ferenc pápa jegyzeteit

ferenc pápa

könyv

napló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Spanyol előre hozott választás: a szakértő szerint elkerülhetetlen a koalíció

Spanyol előre hozott választás: a szakértő szerint elkerülhetetlen a koalíció
Előre hozott parlamenti választást tartanak november 29-én Spanyolországban, miután a kormány lakhatási intézkedései elbuktak a parlamentben. Közben az észak-afrikai Ceutában – Spanyolország autonóm városa – megkezdték a tengerparti migránstáborok felszámolását. A választás politikai hátteréről és a ceutai helyzetről Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Feloszlatott spanyol parlament – kiderült, hogyan tovább

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly kedvezményeket ígért a kormány a CATL debreceni beruházásához

Komoly kedvezményeket ígért a kormány a CATL debreceni beruházásához

Nyilvánosságra hozta a magyar kormány és a kínai CATL akkumulátorgyártó között 2022 augusztusában aláírt beruházási szándéknyilatkozat részleteit Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A közzétett iratok szerint a kormány széles körű pénzügyi, adózási és adminisztratív támogatási keretet vázolt fel a debreceni akkumulátorgyárhoz, ugyanakkor fontos körülmény, hogy a dokumentum szándéknyilatkozat, vagyis önmagában nem jogilag kötelező erejű megállapodás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon

Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon

Négy kaloda tűzifát rendelt a télre Pindroch Csaba, aki egy Facebook-bejegyzésben humorosan mesélte el, hogyan készül idén a fűtési szezonra.

BBC
Business Sport Travel Science
Protesters start fires and clash with police as school demonstrations spread across France

Protesters start fires and clash with police as school demonstrations spread across France

Students, parents, and unions are protesting at what they say is under-investment in education - with hundreds of schools closed either fully or partially.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 13:59
Akció a fedélzeten: zuhanás közben ugrottak az eltérített Flydubai-gép fülkéjébe a szabadnapos pilóták
2026. október 6. 13:34
Ursula von der Leyen nagy célokat tűzött ki az európai energiafogyasztás átalakításában
×
×