Spanyol előre hozott választás: a szakértő szerint elkerülhetetlen a koalíció

A kutató elmondta: Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke azután írta ki az előre hozott választásokat, hogy múlt hét végén két fontos szavazást elveszített a parlamentben, amelyek lakhatási könnyítéseket jelentettek volna a spanyolok számára. Hozzátette: úgy tűnik, azt látja, hogy nem igazán lesz már jobb esélye a választások megtartására a mostani helyzetnél, így elébe ment ennek a kihívásnak.

Úgy tűnik, hogy Spanyolországban jobboldali kormány fog alakulni, mégpedig a hagyományos jobboldali néppárt, illetve a radikális jobboldali VOX-nak a koalíciójával

– hangsúlyozta Harb Jad Marcell.

Kiemelte: a Néppárt egészen tavalyig vagy idén év elejéig egyedül tervezett kormányt alakítani. Az utóbbi években ők vezették a közvéleménykutatásokat, ám ennek az évnek az első felében volt három olyan regionális választás, ahol a Néppárt azt látta, hogy bár a jobboldal összességében megerősödik, azon belül az ő pártjuk stagnál, és helyi szinten Andalúziában, Extremadurában, Aragóniában a Néppárt koalíciókötésre kényszerült a VOX-al.

Hozzátette: mindez országos szinten is meggyőzte a pártot arról, hogy nem lesz esélyük egyedül többséget szerezni a spanyol törvényhozásban, és azóta az látszik, hogy ők erre a koalíciós kormányzásra készülnek, és már a VOX is kevésbé kritikus velük szemben.

A ceutai migránstáborról szólva elmondta: Spanyolországnak van két észak-afrikai városa, amiket Marokkó zár körül, Ceuta és Melilla. Ceutába több tízezer migráns érkezett, egy-két nap leforgása alatt, ami komoly gondot okozott a spanyol hatóságoknak.

Nagy többségüket sikerült visszatoloncolniuk Marokkóba, de így is 8-10 ezer ember lehet a városban, akik különböző migránstáborokban laknak.

– fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Megtudtuk:több mint két hónap telt el azóta, hogy megtörtént ez a migrációs beáramlás, most kezdik ezeket a táborokat felszámolni a spanyol hatóságok. Többségük menedékjogi kérelmét elutasították és felkínálják számukra, hogy visszatérhetnek Marokkóba. A kiskorúakat nemzetközi jog védi a kitoloncolástól, őket a kormány belföldön igyekszik szétosztani a különböző tartományok között.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.