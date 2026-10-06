Izrael készen állt rá, hogy lelője az eltérített Flydubai utasszállítót

Egy bennfentes izraeli forrás szerint Izrael készen állt arra, hogy akár le is lője a több mint 150 utast szállító Flydubai-gépet, amennyiben azt eltérítik és merényletre használják – írja a CBS News cikke nyomán a hvg.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, A FlyDubai FZ1073-as járata múlt héten szerdán tartott Dubajból Tel-Aviv felé, amikor a másodpilóta a kapitányra támadva megpróbálta eltéríteni a gépet. A támadót végül a személyzet és több utas együttes fellépésével sikerült megfékezni, a repülő pedig visszafordult, és kényszerleszállást hajtott végre.

Azonban, mint kiderült, az izraeli hatóságok annak a lehetőségével is számoltak, hogy a 180 utast szállító repülőgépen terrorcselekményt készülnek végrehajtani.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint Izraelnek régóta elfogadott eljárásrendje van az ilyen támadások kezelésére is. Miután a gép váratlanul mintegy 4 kilométert zuhant, az izraeli légierő megpróbált kapcsolatba lépni a pilótafülkével, de nem kapott választ. A sikertelen kapcsolatfelvételi kísérlet után azonnal összehívtak egy, a helyzet megoldására kijelölt bizottságot, és felállítottak egy parancsnoki központot, illetve több vadászgépet is riadóztattak, amelyek azonnal fel is szálltak. Ezzel párhuzamosan az ország légterét is lezárták.

Miután a gép visszafordult, a vadászrepülőket is visszahívták, ám ha a pilótának nem sikerült volna megszereznie az utasszállító felett az irányítást, és a repülő veszélyesen megközelítette volna Izraelt, a protokoll szerint a vadászgépek már Jordánia fölött megközelítették volna. A vadászgépek pilótáinak ekkor közvetlen közelről, vizuális eszközökkel kellett volna felmérniük az utasszállító pilótájának és az utasoknak a helyzetét, utóbbiak esetében például a pánik jeleit keresni.

A bizottságnak a légierőtől kapott információk alapján a védelmi minisztériummal kellett volna egyeztetni, szem előtt tartva, hogy a protokoll szerint az ország felé tartó irányíthatatlan vagy ellenséges szándékú repülőket le kell lőni. Kilövési parancsot közvetlenül a miniszterelnöknek, jelenleg Benjamin Netanjahunak kellett volna adnia.

A források szerint a protokoll a kisebbik rossz választására épül, mivel az utasszállító lelövésénél súlyosabb, több halálos áldozattal járt volna, ha a gép valamilyen kiemelt fontosságú célpontba – például valamely toronyházba vagy repülőtérbe – csapódik.

Az incidens kivizsgálása folyamatosan zajlik, a támadó másodpilótát az Egyesült Arab Emírségekben tartják fogva, ahová Izrael saját nyomozókat is küldött, hogy a vizsgálatokban részt vegyenek. Az elkövetőt a kényszerleszállás után a szaúdi hatóság is kikérdezte már.