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Nyitókép: Pixabay

Hívni kellett a darázsvádászt, megszúrták az egri pénztárost

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Az ősz beköszöntével jelentősen megnő a darázskolóniák egyedszáma, ami miatt a rovarok területszerzőbbé és agresszívebbé válhatnak. Varró Attila egri darázsvadász szerint a nagyméretű és rejtett fészkek házilagos felszámolása komoly egészségügyi kockázatot jelent, ezért ezekhez érdemes szakembert hívni.

A szakember a napokban az egri strand pénztáránál intézkedett, ahol a fal és a díszburkolat közé költözött be egy több ezer egyedből álló kolónia. Az épület megbontásának elkerülése érdekében kontakthatású, tartós rovarirtó idegmérget alkalmaztak, amely a fészekben tartózkodó és a később visszatérő egyedeket is elpusztította.

Miért ősszel van a legtöbb darázs?

Varró Attila elmondta: a tavasszal egyetlen királynő által indított fészeképítés őszre éri el a népességcsúcsot. Ekkorra a kolóniák akár több ezres családdá is terebélyesedhetnek. A létszám növekedésével a rovarok viselkedése is megváltozik: érezve a létszámukban rejlő erőt, határozottabban védik a fészket, így jóval hamarabb támadnak.

A házilagos irtás veszélyei

A rejtett fészkek felkutatása védőfelszerelés nélkül kifejezetten veszélyes. A ki-be járó rovarok követése vagy a fészek megközelítése súlyos támadást válthat ki a darazsakból, ami akár kórházi kezelést igénylő csípéssorozathoz is vezethet. A szakember kiemelte:

miközben a nyílt, jól látható kisebb fészkeknél a távolról ható rovarirtó spray-k lakossági használata még működhet, a nagy vagy nem látható kolóniák esetében nem célszerű kockáztatni.

A darázscsípés kapcsán hangsúlyozta: az ismert allergiásoknak csípés esetén azonnal orvoshoz kell fordulniuk. Ha valakinél nem ismert az allergia, de a csípést követően légzési vagy nyelési nehézség, kiterjedt duzzanat, illetve csalánkiütés jelentkezik, szintén haladéktalanul szakszerű orvosi ellátást kell kérni.

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