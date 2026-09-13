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Nyitókép: Vasvári Tamás

Magyar sztársportolók váltófutásával indult az Atlétikai Világdöntő zárónapja

Infostart / MTI

Klekner Hanga és Betlehem Dávid csapata nyerte a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást.

A 4x100 méteres különleges stafétában a legkülönbözőbb sportágak kiválóságai – többek között Halász Bence, Kovács Kokó István, Betlehem Dávid, Keszthelyi Rita, Nagy Ádám és Guzi Blanka – futottak a nézőkkel teli Nemzeti Atlétikai Központ pályáján. A győztes csapatnak Szántó Dávid sportért felelős helyettes államtitkár adta át az elismerő Ultimate Championship oklevelét.

A különleges programban tizenhat hazai sportoló mérte össze gyorsaságát a versenypályán. A négy staféta élén egy-egy klasszis atléta, Halász Bence kalapácsvető, Klekner Hanga rúdugró, Venyercsán Bence gyalogló és Vindics-Tóth Lili Anna futó állt csapatkapitányként, akik a legkülönbözőbb sportágak – vízilabda, kézilabda, labdarúgás, vívás, úszás, triatlon, torna, kajak, öttusa és birkózás – kiválóságait vezették a küzdelemben. Bár a viadal elsősorban örömfutás volt, a sportolók nagyon komolyan vették a megmérettetést: a verseny előtt közös edzéseken gyakorolták a váltóbotok hibátlan átadását.

A szürke mezben futó győztes egység 54.20 másodperces eredménnyel hódította el az első helyet a 4-es pályán: Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes nyílt vízi úszó indította a váltót, a botot a világkupa-győztes és mixváltóban Európa-bajnok triatlonos Szalai Fanninak adta át, tőle az Eb-ezüstérmes tornász Mészáros Krisztofer vette át a stafétát, a célvonalon pedig a csapatkapitány, Klekner Hanga robogott át elsőként.

A versenypályán valamennyi résztvevő kitett magáért. A második helyen a magenta színű staféta ért célba 56.44 másodperccel: soraiban az indítóember Losonczi Dávid kötöttfogású világbajnok birkózóval, a felnőtt és junior világbajnok kardvívó Spiesz Annával, a mezőny egyetlen visszavonult legendájával, Kovács Kokó István olimpiai, amatőr és profi világbajnok ökölvívóval, valamint a befutóember Vindics-Tóth Lili Anna Eb-ezüstérmes maratonistával.

A dobogó harmadik fokára mindössze 15 századmásodperces hátránnyal az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence csapata állhatott fel, a váltóban Rabb Krisztián olimpiai ezüstérmes kardvívó, Keszthelyi Rita Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes vízilabdázó és Klujber Katrin Eb-bronzérmes kézilabdázó száguldott.

A negyedik helyen a fehér mezes csapat zárt 58.43 másodperccel, soraiban a gyalogló országos csúcstartó Venyercsán Bencével, Nagy Ádám 88-szoros válogatott labdarúgóval, Fojt Sára kétszeres olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok kajakozóval és Guzi Blanka világbajnok öttusázóval.

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Kezdőlap    Sport    Magyar sztársportolók váltófutásával indult az Atlétikai Világdöntő zárónapja

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