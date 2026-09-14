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drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer
Nyitókép: ronstik/Getty Images

Állásába került a lett miniszternek, hogy részegen vezetett

Infostart / MTI

ttas vezetés miatt menesztették Lettországban Reinis Uzulnieks népjóléti minisztert, a kormánykoalícióban részt vevő Zöldek és Gazdák Szövetsége politikusát - közölte Andris Kulbergs kormányfő az X-en.

"Egy miniszter, aki alkohol befolyása alatt vezet autót, telejsséggel felelőtlen és veszélyt jelent a társadalomra" - írta a balti ország kormányfője. Edgars Rinkevics államfő is elítélte a történteket.

Nem sokkal korábban a Zöldek és Gazdák Szövetségének elnöksége rendkívüli ülésen határozott a miniszter visszahívásáról és kizárásáról a pártból. Uzulnieks egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint a rendőrség szombaton állította meg a 40 éves politikust, akinél az ellenőrzés során a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki.

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