Állásába került a lett miniszternek, hogy részegen vezetett

"Egy miniszter, aki alkohol befolyása alatt vezet autót, telejsséggel felelőtlen és veszélyt jelent a társadalomra" - írta a balti ország kormányfője. Edgars Rinkevics államfő is elítélte a történteket.

Nem sokkal korábban a Zöldek és Gazdák Szövetségének elnöksége rendkívüli ülésen határozott a miniszter visszahívásáról és kizárásáról a pártból. Uzulnieks egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint a rendőrség szombaton állította meg a 40 éves politikust, akinél az ellenőrzés során a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki.