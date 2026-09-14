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Mentõautó a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntõ szurkolói zónája, a Champions Fesztivál helyszíne közelében a Hõsök terén 2026. május 29-én. Az Országos Mentõszolgálat a labdarúgás hazai történetének eddigi legösszetettebb egészségügyi rendezvénybiztosítására készül összesen 62 mentõegységgel és 200 fõs mentõszemélyzettel.
Nyitókép: Hatházi Tamás

Kutyás ember vette észre, hogy fosztogatják a mentőautót

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Közterületen parkoló mentőgépjárművet törtek fel a napokban betegellátás közben – tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A bűncselekmény elkövetője a mentőápoló személyes tárgyait vitte el.

Az OMSZ beszámolója szerint a mentőegységet egy sérülthöz riasztották. Miközben a mentők a helyszínen a beteg ellátását végezték, egy ismeretlen elkövető bejutott a lezárt mentőautóba, és ellopta az egyik mentődolgozó táskáját.

A történteket egy kutyát sétáltató járókelő észlelte, aki értesítette a közelben tartózkodó biztonsági őrt. A biztonsági szolgálat munkatársa haladéktalanul jelezte az esetet a mentőegységnek, akik megtették a szükséges feljelentést a rendőrségen.

Az Országos Mentőszolgálat a közleményben kiemelte, hogy a helyszíni feladatellátás során a mentődolgozók teljes figyelmüket a segítségre szoruló betegre fordítják, egyúttal köszönetet mondtak a lakossági jelzésért és a gyors segítségnyújtásért.

Fotónk illusztráció.

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