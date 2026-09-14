Kutyás ember vette észre, hogy fosztogatják a mentőautót

Az OMSZ beszámolója szerint a mentőegységet egy sérülthöz riasztották. Miközben a mentők a helyszínen a beteg ellátását végezték, egy ismeretlen elkövető bejutott a lezárt mentőautóba, és ellopta az egyik mentődolgozó táskáját.

A történteket egy kutyát sétáltató járókelő észlelte, aki értesítette a közelben tartózkodó biztonsági őrt. A biztonsági szolgálat munkatársa haladéktalanul jelezte az esetet a mentőegységnek, akik megtették a szükséges feljelentést a rendőrségen.

Az Országos Mentőszolgálat a közleményben kiemelte, hogy a helyszíni feladatellátás során a mentődolgozók teljes figyelmüket a segítségre szoruló betegre fordítják, egyúttal köszönetet mondtak a lakossági jelzésért és a gyors segítségnyújtásért.

Fotónk illusztráció.