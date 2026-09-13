Zalatnay Saroltának nagyon rosszul jött a kormányváltás

A 2024 decembere óta készülő alkotás vetítési jogaira korábban előszerződést kötöttek a TV2-vel, ám a csatornától azóta a promócióért és a döntéshozatalért felelős kulcsember – köztük Gönczi Gábor, Marsi Anikó és Szalai Vivien – is távozott.

A személycserék nyomán a tárgyalási folyamat leállt, így

a produkció várakozólistára került

– írja az atv.hu a Story alapján.

A csúszás miatt nemcsak a film bemutatója akadt el, hanem az alkotás előkészített betétdala sem jelenhet meg, mivel a művésznő tanácsadói a premierrel egyidejű megjelenést javasolták.

Zalatnay Sarolta hangsúlyozta, hogy a csúszás hátterében nem finanszírozási vagy tiltási okok állnak, csupán a döntéshozói egyeztetések hiánya miatt csúszik a bemutató.