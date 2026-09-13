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Zalatnay Sarolta énekel a Debreceni Egyetem yoUDay - Te napod - címû tanévnyitó stadionshow-ján a debreceni Nagyerdei Stadionban 2023. szeptember 13-án este.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Zalatnay Saroltának nagyon rosszul jött a kormányváltás

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Noha a Nemzeti Filmintézet 50 millió forintos támogatásával elkészült a Zalatnay Sarolta életét feldolgozó Vörös Sarolta című dokumentumfilm, a produkció televíziós premierje egyelőre várat magára. A 78 éves énekesnő szerint a legutóbbi kormányváltást követő személyi változások és a televíziós piacon zajló átalakulások miatt akadtak meg a bemutatóról szóló tárgyalások.

A 2024 decembere óta készülő alkotás vetítési jogaira korábban előszerződést kötöttek a TV2-vel, ám a csatornától azóta a promócióért és a döntéshozatalért felelős kulcsember – köztük Gönczi Gábor, Marsi Anikó és Szalai Vivien – is távozott.

A személycserék nyomán a tárgyalási folyamat leállt, így

a produkció várakozólistára került

– írja az atv.hu a Story alapján.

A csúszás miatt nemcsak a film bemutatója akadt el, hanem az alkotás előkészített betétdala sem jelenhet meg, mivel a művésznő tanácsadói a premierrel egyidejű megjelenést javasolták.

Zalatnay Sarolta hangsúlyozta, hogy a csúszás hátterében nem finanszírozási vagy tiltási okok állnak, csupán a döntéshozói egyeztetések hiánya miatt csúszik a bemutató.

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dokumentumfilm

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