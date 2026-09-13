Félelmetes karambol a M3-on, kilencen kerültek kórházba, megrázó képek készültek

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezéssel szabadítottak ki két, az egyik roncsba beszorult embert. A rajok a műszaki mentés során áramtalanították a járműveket, a helyszínen a társhatóságok is összehangoltan dolgoztak – írta a boon.hu.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint a balesetben két külföldi kisbusz ütközött.

Egy Mercedes Sprinter utolért egy olasz rendszámú Ford Transitot.

Az olasz járműben ketten, a másik kisbuszban heten utaztak. Az olasz rendszámú járműben egy romániai pár tartózkodott.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense közölte, hogy a helyszínre hét mentőegységet riasztottak. A mentők egy embert súlyos, további nyolc embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a helyszíni ellátást követően a miskolci és egri kórházakba szállították.

Egy helyi közösségi oldalon fotókat is közöltek.

A baleset miatt az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 139-es, Mezőkeresztesi csomópontnál leterelték. Visszatérni a Mezőnagymihály–Gelej–Mezőcsát útvonalon lehetett.