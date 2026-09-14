Intim fotóival zsaroltak egy férfit, három gyanúsítottat hallgattak ki a rendőrök

A rendelkezésre álló adatok szerint az áldozat egy online ismerkedést követően küldött magáról bizalmas felvételeket, amelyeket a feltételezett elkövetők később felhasználtak ellene.

A gyanúsítottak azzal fenyegették a sértettet, hogy a fotókat nyilvánosságra hozzák vagy eljuttatják az ismerőseinek, ha nem fizet – számolt be a nool.hu.

A férfi a zsarolások hatására több részletben, összesen több mint kétmillió forintot utalt át a megadott számlaszámokra.

A rendőrségi nyomozás eredményeként a hatóságok azonosították és kihallgatták a feltételezett elkövetőket, akik elismerték a bűncselekmény elkövetését. Egy 36 és egy 19 éves nő, valamint egy 16 éves fiú követhette el a bűncselekményt.