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Nyitókép: Pixabay

Intim fotóival zsaroltak egy férfit, három gyanúsítottat hallgattak ki a rendőrök

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Több mint 2,4 millió forintot csaltak ki egy szécsényi férfitól az elmúlt hónapokban intim fényképeivel zsarolva. A Szécsényi Rendőrkapitányság három személyt hallgatott ki bűncselekmény elkövetésének gyanújával, akik beismerő vallomást tettek.

A rendelkezésre álló adatok szerint az áldozat egy online ismerkedést követően küldött magáról bizalmas felvételeket, amelyeket a feltételezett elkövetők később felhasználtak ellene.

A gyanúsítottak azzal fenyegették a sértettet, hogy a fotókat nyilvánosságra hozzák vagy eljuttatják az ismerőseinek, ha nem fizet – számolt be a nool.hu.

A férfi a zsarolások hatására több részletben, összesen több mint kétmillió forintot utalt át a megadott számlaszámokra.

A rendőrségi nyomozás eredményeként a hatóságok azonosították és kihallgatták a feltételezett elkövetőket, akik elismerték a bűncselekmény elkövetését. Egy 36 és egy 19 éves nő, valamint egy 16 éves fiú követhette el a bűncselekményt.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Intim fotóival zsaroltak egy férfit, három gyanúsítottat hallgattak ki a rendőrök

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szécsény

intim felvétel

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