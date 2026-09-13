Fontolgatják az ársapkát Csehországban, velünk is egyeztetnének

Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlícek nem pontosította. Azt mondta, hogy az üzemanyagáraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi országokkal.

"Ha a csehországi energia-, illetve üzemanyagárak lényegesen magasabbak lesznek, mint a környező országoké, a kormány azonnal lépni fog a termelőknél és a kereskedőknél is" - mutatott rá az ipari miniszter. Megjegyezte, hogy ez az intézkedés nem lenne hatással az állami költségvetésre.

"Megállapodtunk, hogy a folyamatos információcserében.

Amennyiben valaki elkezdi szabályozni az árakat, mi is megtesszük"

– fejtette ki a visegrádi csoporttal kapcsolatban Havlícek.

Andrej Babis cseh kormányfő a vasárnap megjelent Facebook-bejegyzésében megismételte korábbi állítását, hogy az emelkedő energiaárak mögött a kőolajfinomítók magas profitrátáját is látni kell, amely a kapacitáshiány következménye. Szerinte ezért korlátozni kellene az Európai Unió szennyezéskibocsátási kvótáinak ETS1 és ETS2 rendszereit. Az árakra jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti háború is hatással van. "Nekünk jelenleg nincs lehetőségünk ezt bármi módon befolyásolni" - szögezte le Babis.

Az üzemanyagárak alakulását figyelő CCS társaság közléséből kiderült, hogy a múlt héten Csehországban ismét jelentősen drágult a benzin és a gázolaj. A benzin legutóbb 2022 augusztusában, a gázolaj pedig idén áprilisban volt ilyen drága. Egy liter benzin átlagban 44,30 koronába (708 forint) egy liter gázolaj pedig 47,90 koronába (766 forint) került a hét végén Csehországban.