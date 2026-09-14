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Nyitókép: Pixabay

Hímmé változnak a nőstény békák: kiderült, mi okozza a zavart

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Teljes populációk sodródhatnak a kihalás közelébe az egyre gyakoribb hőhullámok miatt – derül ki magyar kutatók frissen publikált tanulmányából. A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont munkatársai elsőként tárták fel a hőstressz okozta ivarváltások hosszú távú következményeit.

Az ivarváltás számos állatfajnál előforduló jelenség, ilyenkor szokatlan hőmérsékletek vagy kémiai szennyező anyagok hatására egyes genetikailag nőstény egyedek hímként fejlődnek ki. Halak, hüllők és kétéltűek esetében jól ismert ez a változás, arról azonban eddig keveset tudtunk, hogyan befolyásolhatja a populációk fennmaradási esélyeit – számolt be róla a 24.hu.

A Bókony Veronika kutatóprofesszor által vezetett vizsgálat most kimutatta, hogy az erdei békák körében az ivarváltott hímek ugyan képesek sikeresen szaporodni, de nem egészen úgy, mint a genetikai hímek.

Az eredmények alapján az ivarváltott hímek ugyanolyan sikeresen versenyeznek más hímekkel, termékenyítik meg a petéket és hoznak létre életképes utódokat, mint a normál hímek. Ennek ellenére mégis jóval kevesebb utódot nemzettek, mert a nőstények az ivarváltott hímekkel párosodva petéiknek csak egy részét rakják le, a többit pedig egy kívánatosabb partnernek tartogatják – olvasható a HUN-REN közleményében.

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Kezdőlap    Tudomány    Hímmé változnak a nőstény békák: kiderült, mi okozza a zavart

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