Guzi Blanka friss öttusavilágbajnok az InfoRádióban: van jobb, mint győzni!

Pályafutása legnagyobb sikere az egyéni világbajnoki cím?

Talán azt mondhatjuk, hogy igen, nyilván sportszakmai szempontból mindenképp. Sokszor az olimpia fölé is helyezik a világbajnokságot sportszakmai szemmel, én viszont nem érzem így. Sőt, áttörésként a 2024-es világbajnoki ezüstérem is nagyobb volt, mint ez az arany. De sikerként ez a legnagyobb most.

Ha össze lehet vetni, mi a különbség a két évvel ezelőtti ezüst és a mostani arany között?

Kétszer láttam már a dobogó legfelső fokát alulnézetből, ha szabad így fogalmazni. Viszont más megnyerni egy versenyt. Érdekes viszont, hogy én nem ilyen beállítottságú vagyok, hogy csakis a győzelem fontos, azt szeretem, ha saját magamhoz képest tudok extrát nyújtani vagy mentálisan leküzdeni olyan dolgokat, amelyeket korábban nem. És mivel ezen a versenyen is volt azért számos akadály, nekem ezek teszik inkább értékessé a győzelmet.

Mi jelentette a legnagyobb kihívást?

A körvívás kezdete. Nehézkesen kezdtem. Pár évvel ezelőtt még nem tudtam volna a helyén kezelni ezt a helyzetet, de számomra is meglepetés volt, hogy mennyire sokat léptem előre ebben, nem adtam fel, bíztam benne, hogy meg tudom csinálni.

Abban hitt a kombinált szám előtt, hogy utol tudja érni egyiptomi ellenfelét, aki 34 másodperces előnyben volt?

34 másodperc valóban nem kevés futásban, viszont tudtam jól, hogy ha a papírformát nézzük, akkor azt nekem kis túlzással illett behoznom, de inkább úgy mondanám, hogy tudtam, az egyiptomi Farida Halilnak a laser-run a leggyengébb száma, arra igyekeztem fókuszálni, hogy ne rémisszen meg, hogy az első két körön nem lesz még belátható távolságban, hanem csak azzal foglalkozzak, hogy amit tudok, azt csináljam meg.

Az akadálypálya viszont jól ment, pedig ez nem egy rég bevezetett szám a lovaglás helyett.

Meg is lepett, hogy a harmadik leggyorsabban tudtam végigmenni a pályán a két egyiptomi versenyző után, nem gondoltam, hogy a legjobb három közé tudok kerülni. Örültem neki, mert ugyanaz a pálya volt, mint előző nap az elődöntőben. Három másodpercet javítottam, pedig volt egy olyan elem, ami nem volt egyszerű.

Hogyan számoljunk Guzi Blankával, közeledve a Los Angeles-i olimpiához? Mint nagy esélyessel?

Messze még az olimpia. Én azt mondom, hogy azért még vár ránk egy kőkemény kvalifikációs időszak. Viszont mindenképp úgy szeretnék odaérkezni, hogy éremesélyesként számolnak velem. Ez nem mindig könnyű, de azt gondolom, hogy egész évben úgy versenyeztem, hogy világranglista-vezetőként érkeztem a legtöbb versenyre, és elbírtam ezeket a „kis terheket”, a nyomást, úgyhogy arra készülök, hogy remélhetőleg sérülésmentesen, az eddigi dinamikában folytatódik a felkészülésem.

Fejben is meg kell érni egy világbajnoki címhez?

Abszolút. Azt gondolom, hogy egy olyan versenyző egyéniség vagyok, aki ha megtapasztalja a különböző szituációkat, akkor még komfortosabban tud utána velük szembenézni. Hiszek abban, hogy

mindennek oka van, és meg kell bizonyosan érni dolgokra.

Láthattuk, hogy tavaly, aki most ezüstérmes lett, az egyiptomi lány nyerte az egész világbajnokságot, és egész évben fantasztikus volt, amit véghezvitt. Így lehet, hogy vannak kételyeink azzal kapcsolatban, hogy meg kell-e érni a világbajnoki címre, de azt gondolom, hogy személyiségfüggő, és nekem igenis meg kellett.

Az olimpia előtt 2027-ben Budapest még vb-t rendez. Mire számíthatunk?

Nagyon szeretek hazai pályán hazai közönség előtt versenyezni, és arra számítok majd, hogy kijönnek a családtagjaim, valamint a barátaim is szurkolnak majd. Úgyhogy különleges lesz, azért nem mindig adatik meg egy sportolónak, hogy hazai pályán világbajnokságon vehessen részt, úgyhogy szeretnék majd valami nagyot alkotni. Ha sikerül odáig eljutni.

Bár az öttusa egyéni verseny, a vegyesváltóban Tárkányi Zsomborral bronzérmesek lettek. Hová teszi ezt a sikert?

Nagyon meglepő volt az itthoniaknak, hogy indultunk, ugyanis úgy indultunk ki, hogy nem lesz magyar váltó sem férfiban, sem nőiben az egyéni számok előtt. Kedden kezdődött a mixváltó, és vasárnap pattant ki a fejemből, hogy mi lenne, ha indulnánk váltóban. Az volt a megérzésem, hogy ez egy jó dolog lenne, kicsit rá is hangol az egyéni számokra. Szerencsémre Tárkányi Zsombor nagy lelkesedéssel elvállalta ezt, és azt mondta, hogy csináljuk. Már csak az edzőknek kellett rábólintania. Mindenki partner volt. Éreztem azt is, hogy bár az egyéni számokért jöttünk, ez egy jó megindulás és nívós verseny volt a hét elején. 18 csapat indult, ez nem kevés. Szerintem volt értéke.

Az Eb-n egyéniben harmadik volt, aztán jött a vb. Most lesz pihenés?

Igen, kiutaztam most Berlinbe, mert itt van a női kosárlabda-világbajnokság, és nagyon jó barátságot ápolok pár sportolóval. Úgyhogy kijöttem nekik szurkolni. Jót is tett, a teljes figyelmemet elterelte a múlt heti versenyzésről, de azért jól esett, hogy a sikeres kosárlabdameccs után a szurkolók az én sikeremről is megemlékeztek.