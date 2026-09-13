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Nyitókép: Pixabay

A KDNP gyerekkérdésben nekiment Magyar Péternek

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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket - közölte Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője vasárnap Facebook-oldalán, ahol úgy fogalmazott: "Magyar Péter nyíltan gender aktivistává vált".

A kereszténydemokrata politikus rámutatott: egyre több házaspár küzd a meddőséggel, és egyre több nő és férfi vár közösen évekig arra, hogy végre szülők lehessenek, ahogy egyre több házaspár vár arra is, hogy egy gyermeket örökbe fogadhasson, szerető családot adhasson neki.

Kiemelte: az örökbefogadás elsősorban nem a felnőttekről szól, hanem a gyerekről.

Arról a gyerekről, aki nem tehet arról, milyen körülmények közé született, akinek nincs beleszólása abba, kik lesznek a szülei és akinek egy biztonságos, szerető családra van szüksége, apára és anyára egyaránt - tette hozzá.

A KDNP álláspontja ezért világos: az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges és ezért nem támogatjuk, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket - rögzítette Rétvári Bence.

A kereszténydemokrata politikus szerint lehet erről vitatkozni, másként gondolkodni az LMBT témákról. De egy dolgot nem szabad elfelejteni: a gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT-szervezetek politikai követeléseinél - hangsúlyozta.

KDNP frakcióvezetője úgy összegzett:

Magyar Péter nyíltan gender-aktivistának állt.

Magyar Péter szombaton a kormány gyermekvédelmi jelentéséről szóló sajtótájékoztatón arról, hogy terveznek-e változtatni azon az egyedülálló, illetve azonos nemű párokat érintő szabályozáson, hogy miniszteri engedélyhez kötött az örökbefogadás, közölte: meg fogják változtatni ezt a rendszert. Nem a miniszternek kell dönteni ilyen esetekben, hanem szakembereknek, akik meg tudják állapítani, hogy az adott kisgyermek milyen körülmények között, milyen igények megvalósítása esetén nőhet úgy fel, hogy boldog és kiegyensúlyozott tagja legyen a társadalomnak.

A kormányfő vasárnap Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

a szeretet és a szerelem alapjog.

Egy emberséges Magyarországon mindenki azt szeret és úgy szeret, akit és ahogyan szeretne, egészen addig, amíg ezzel másnak nem árt, vagy jogszabályt nem sért.

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Kezdőlap    Belföld    A KDNP gyerekkérdésben nekiment Magyar Péternek

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A KDNP gyerekkérdésben nekiment Magyar Péternek

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