ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.2
usd:
314.36
bux:
152518.27
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Business fail for work concept.businesswoman sitting on stairs and unhappy feeling serious,sad .
Nyitókép: sukanya sitthikongsak/Getty Images

Két életmentő pénzügyi ellátás, ha nincs munkája

Infostart

Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti álláskeresési segély is utólag, havonta érkezik, de nincs minden jogosultra érvényes, egységes utalási nap

Az álláskeresési járadék, illetve a nyugdíj előtti álláskeresési segély – közismert rövidítéssel NYES – fontos átmeneti támogatás lehet azoknak, akik elveszítették a munkájukat, és még nem érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt. A két ellátásnál azonban nemcsak a jogosultsági feltételek, hanem a folyósítás időzítése és összege is lényeges kérdés.

Utólag fizetik, nem előre

Az álláskeresési járadékot és a NYES-t is havonta, utólag folyósítják.mintha fizetés lenne. Ez azt jelenti, hogy az adott hónapra járó ellátást nem a hónap elején, előre kapja meg a jogosult, hanem a hónap elteltét követően.

A folyósítás bankszámlára vagy postai úton történhet. A kifizetés a megállapító határozat véglegessé válását követően indulhat meg. Az első összeg érkezése ezért eltérhet a későbbi havi kifizetések időpontjától: az ügyintézés, a határozat véglegessé válása és a technikai feldolgozás is befolyásolhatja.

A hónap melyik napján érkezik?

A két ellátás esetében nincs olyan, a nyugdíjakhoz hasonlóan előre közzétett, országosan egységes utalási nap, mint például a nyugdíjaknál, amelyeket meghatározott havi menetrend szerint utalnak.

Az álláskeresési járadékot és a NYES-t a foglalkoztatási hatóság folyósítja, ezért a pontos érkezési nap függhet a határozattól, a folyósító szerv technikai ütemezésétől, valamint attól is, hogy bankszámlára vagy postai úton kérik-e az ellátást.

A gyakorlatban tehát azzal érdemes számolni, hogy:

  • az ellátás a tárgyhót követően érkezik;
  • nem feltétlenül minden hónapban ugyanazon a napon;
  • a hónap első napjaira nem célszerű biztos bevételként számítani;
  • a pontos kifizetési rendről a megállapító határozat, illetve az illetékes járási vagy kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya tud tájékoztatást adni.

Az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható. A folyósítási időt a korábbi jogosultsági idő alapján számítják ki: tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

Az ellátás napi összege fő szabály szerint a járadékalap 60 százaléka, de nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér napi összegét. Fontos, hogy az álláskeresési járadéknak nincs minden jogosultra érvényes, egységes havi minimumösszege: az összeg a korábbi járulékalapot képező keresettől függ.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély azoknak az álláskeresőknek szólhat, akik már közel vannak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz, megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek, és korábban már kimerítették vagy meghatározott módon megszüntették az álláskeresési járadékra való jogosultságukat.

A NYES összege nem a korábbi munkabér 60 százaléka alapján alakul, hanem jogszabályban rögzített szabály szerint számítják. Az ellátás havi összege a minimálbér meghatározott százalékához kötődik, és alsó, illetve felső korlátja is van.

A 2026-os minimálbérrel számolva, amely havi bruttó 328 600 forint, a NYES jogszabály szerinti legalacsonyabb összege a minimálbér 40 százaléka, azaz jelenleg

bruttó 131 440 forint havonta.

Az álláskeresési járadéknál viszont nincs hasonló, mindenki számára garantált havi minimum. Az összeg a korábbi járulékalapot képező keresetből számított járadékalap 60 százaléka, ezért alacsony korábbi kereset esetén az ellátás is alacsony lehet. A járadékból ráadásul személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot is vonnak, így a nettó összeg a bruttónál kevesebb.

Egészen alacsony is lehet

Ha valaki egy KATA-s vállalkozást fejez be, akkor lehet, hogy csak bruttó 64 ezer forintot kap majd. Ami viszont fontos, hogy a tényleges összeg megállapítását a hivatal végzi a nyilvántartott járulékalapok alapján.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Két életmentő pénzügyi ellátás, ha nincs munkája

álláskereső

munkanélküli segély

nyes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Tisza-kormány: Magyar Péter a közrádióban, a német külügyminiszter Budapesten kezdi a hetet

Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Budapesten fogadja Johann Wadephul német külügyminisztert, aki 2019 óta az első hivatalos német külügyminiszteri látogatást teszi Magyarországon. Magyar Péter hétfő reggel a megújult közmédia vendége lesz, a Kossuth Rádióban Benyó Rita kérdéseire válaszol. Jövő héten három fontos törvényről dönt az Országgyűlés, amelyek az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintik. Súlyos problémákat tárt fel a kormány gyermekvédelmi vizsgálata: 130 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, 23 ezren állami gondoskodásban élnek, a kabinet pedig első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indít új férőhelyek létrehozására, a speciális gyermekotthonok megerősítésére és a szakmai ellátás bővítésére. A NiT Hungary fuvarozói érdekvédelmi szervezet szerint kritikus ponthoz érkezett a magyar fuvarozói szektor, ezért az érdekképviselet azonnali tárgyalásokat és gyorsított kormányzati intézkedéseket sürget az üzemanyagköltségek, az útdíjak és a versenyképesség ügyében, valamint a hazai gépjárművezetők és fuvarozói kapacitások védelmében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállíthatatlan a magyar tőzsde: történelmi csúcsra ugrott a BUX

Megállíthatatlan a magyar tőzsde: történelmi csúcsra ugrott a BUX

Erős hetet zárt a magyar tőzsde: a BUX 3,23 százalékkal emelkedett, a Mol pedig új történelmi csúcsra ért.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

The former UK PM said "I don't know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 13. 20:17
Hankó Balázs lélekben felkészült
2026. szeptember 13. 19:30
Négymilliós pilóta-fizetések, háromszoros tanárbérek – de mi volt a magyar bérrobbanás oka?
×
×