Két életmentő pénzügyi ellátás, ha nincs munkája

Az álláskeresési járadék, illetve a nyugdíj előtti álláskeresési segély – közismert rövidítéssel NYES – fontos átmeneti támogatás lehet azoknak, akik elveszítették a munkájukat, és még nem érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt. A két ellátásnál azonban nemcsak a jogosultsági feltételek, hanem a folyósítás időzítése és összege is lényeges kérdés.

Utólag fizetik, nem előre

Az álláskeresési járadékot és a NYES-t is havonta, utólag folyósítják.mintha fizetés lenne. Ez azt jelenti, hogy az adott hónapra járó ellátást nem a hónap elején, előre kapja meg a jogosult, hanem a hónap elteltét követően.

A folyósítás bankszámlára vagy postai úton történhet. A kifizetés a megállapító határozat véglegessé válását követően indulhat meg. Az első összeg érkezése ezért eltérhet a későbbi havi kifizetések időpontjától: az ügyintézés, a határozat véglegessé válása és a technikai feldolgozás is befolyásolhatja.

A hónap melyik napján érkezik?

A két ellátás esetében nincs olyan, a nyugdíjakhoz hasonlóan előre közzétett, országosan egységes utalási nap, mint például a nyugdíjaknál, amelyeket meghatározott havi menetrend szerint utalnak.

Az álláskeresési járadékot és a NYES-t a foglalkoztatási hatóság folyósítja, ezért a pontos érkezési nap függhet a határozattól, a folyósító szerv technikai ütemezésétől, valamint attól is, hogy bankszámlára vagy postai úton kérik-e az ellátást.

A gyakorlatban tehát azzal érdemes számolni, hogy:

az ellátás a tárgyhót követően érkezik;

nem feltétlenül minden hónapban ugyanazon a napon;

a hónap első napjaira nem célszerű biztos bevételként számítani;

a pontos kifizetési rendről a megállapító határozat, illetve az illetékes járási vagy kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya tud tájékoztatást adni.

Az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható. A folyósítási időt a korábbi jogosultsági idő alapján számítják ki: tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

Az ellátás napi összege fő szabály szerint a járadékalap 60 százaléka, de nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér napi összegét. Fontos, hogy az álláskeresési járadéknak nincs minden jogosultra érvényes, egységes havi minimumösszege: az összeg a korábbi járulékalapot képező keresettől függ.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély azoknak az álláskeresőknek szólhat, akik már közel vannak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz, megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek, és korábban már kimerítették vagy meghatározott módon megszüntették az álláskeresési járadékra való jogosultságukat.

A NYES összege nem a korábbi munkabér 60 százaléka alapján alakul, hanem jogszabályban rögzített szabály szerint számítják. Az ellátás havi összege a minimálbér meghatározott százalékához kötődik, és alsó, illetve felső korlátja is van.

A 2026-os minimálbérrel számolva, amely havi bruttó 328 600 forint, a NYES jogszabály szerinti legalacsonyabb összege a minimálbér 40 százaléka, azaz jelenleg

bruttó 131 440 forint havonta.

Az álláskeresési járadéknál viszont nincs hasonló, mindenki számára garantált havi minimum. Az összeg a korábbi járulékalapot képező keresetből számított járadékalap 60 százaléka, ezért alacsony korábbi kereset esetén az ellátás is alacsony lehet. A járadékból ráadásul személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot is vonnak, így a nettó összeg a bruttónál kevesebb.

Egészen alacsony is lehet

Ha valaki egy KATA-s vállalkozást fejez be, akkor lehet, hogy csak bruttó 64 ezer forintot kap majd. Ami viszont fontos, hogy a tényleges összeg megállapítását a hivatal végzi a nyilvántartott járulékalapok alapján.