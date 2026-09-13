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Biciklivel tekert Kötcsére az országgyűlés elnöke.
Nyitókép: Fosthoffer Ágnes Insta-oldala

Kötcséről jelentkezett Fosthoffer Ágnes, képet is posztolt

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Egyéves közéleti szerepvállalásának évfordulója alkalmából közösségi oldalán értékelte az elmúlt időszakot Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke.

A házelnök felidézte, hogy egy évvel ezelőtt Kötcsén lépett be a nyilvános közéletbe a Tisza Párt rendezvényén, ahol Kármán András költségvetési szakértővel – a jelenlegi pénzügyminiszterrel – együtt mutatkozott be.

Bejegyzésében köszönetet mondott a Tisza Párt vezetőinek – Magyar Péternek, Radnai Márknak és Tarr Zoltánnak – a támogatásért, valamint az elnökségben végzett közös munkáért. Úgy fogalmazott: az elmúlt év kihívásai és tapasztalatai a közös célok elérését szolgálták.

Forsthoffer Ágnes megtiszteltetésnek és felelősségteljes feladatnak nevezte jelenlegi tisztségét, amelyet az Országgyűlés elnökeként és országgyűlési képviselőként tölt be. A kötcsei látogatását felelevenítő házelnök kiemelte, hogy a jövőben is a választópolgárok szolgálatára és a megkezdett munka folytatására törekszik.

MInt ismeretes Orbán Viktor szombaton, visszatérése utáni első beszédét mondta Kötcsén. Ebben harcot hirdetett az „újkommunisták” ellen. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

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