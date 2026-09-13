Amire a világnak oda kell figyelnie, Kína és India kényes kérdésről tárgyal

A találkozón a két vezető megerősítette elkötelezettségét a határkérdés tisztességes, ésszerű és mindkét fél számára elfogadható rendezése mellett. Hszi Csin-ping szerint a két országnak partnerként, nem riválisként kell tekintenie a másikra, és a határkérdés mellett a gazdasági és kereskedelmi együttműködésben is előrelépésre van szükség.

A felek a kereskedelmi egyensúlytalanságokról, a piacra jutásról és az ellátási láncokról, valamint a közvetlen légi járatok újraindításáról is tárgyaltak. Hszi a két ország közötti személyes kapcsolatok erősítését is szorgalmazta.

India és Kína kapcsolata a 2020 júniusában történt, halálos áldozatokkal járó Galwan-völgyi összecsapás után romlott meg jelentősen.

Az incidensben húsz indiai és négy kínai katona vesztette életét, a két ország között pedig azóta is jelentős feszültség van a vitatott határ miatt.

Hszi Csin-ping 2019 óta először látogatott Indiába. A BRICS soros elnökségét idén India tölti be, jövőre pedig Kína veszi át a tisztséget.