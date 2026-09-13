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Az indiai külügyminisztérium képén Mauro Vieira brazhil külügymiiszter, Kálid bin Mohamed bin Zájid an-Nahajan sejk, egyesült arab emírségekbeli trónörökös, Prabowo Subianto indonéz, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Hszi Csin-ping línai, Cyril Ramaphosa dél-afrikai, Maszúd Pezeskján iráni elnök és Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnök (b-j) a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Indonézia) újdelhi csúcstalálkozóján a Bharat Mandapam kiállítási csarnok elõtt2026. szeptember 12-én.
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Amire a világnak oda kell figyelnie, Kína és India kényes kérdésről tárgyal

Infostart / MTI

Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök a kétoldalú kapcsolatok javításáról és a határvita rendezéséről tárgyalt szombaton Újdelhiben, ahol a BRICS-csúcstalálkozó keretében tartott találkozón egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani a békét és a nyugalmat a vitatott határvidéken.

A találkozón a két vezető megerősítette elkötelezettségét a határkérdés tisztességes, ésszerű és mindkét fél számára elfogadható rendezése mellett. Hszi Csin-ping szerint a két országnak partnerként, nem riválisként kell tekintenie a másikra, és a határkérdés mellett a gazdasági és kereskedelmi együttműködésben is előrelépésre van szükség.

A felek a kereskedelmi egyensúlytalanságokról, a piacra jutásról és az ellátási láncokról, valamint a közvetlen légi járatok újraindításáról is tárgyaltak. Hszi a két ország közötti személyes kapcsolatok erősítését is szorgalmazta.

India és Kína kapcsolata a 2020 júniusában történt, halálos áldozatokkal járó Galwan-völgyi összecsapás után romlott meg jelentősen.

Az incidensben húsz indiai és négy kínai katona vesztette életét, a két ország között pedig azóta is jelentős feszültség van a vitatott határ miatt.

Hszi Csin-ping 2019 óta először látogatott Indiába. A BRICS soros elnökségét idén India tölti be, jövőre pedig Kína veszi át a tisztséget.

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