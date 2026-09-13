Elhunyt Fábián Andrásné, hétfőn temetik

Fábián Andrásné 1937-ben született a bukovinai Hadikfalván. Családjával a bukovinai székelyek áttelepítési hullámai során Bácskán és Somogyzsitfán keresztül érkezett Tevelre, ahol a Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézetben nevelkedett. A hőgyészi Állami Óvónőképző elvégzését követően, 1955-ben kezdte meg pedagógusi pályáját Lengyelen, ahol 1970-től 1992-es nyugdíjazásáig vezető óvónőként dolgozott – emlékeznek rá a teol.hu-n.

Óvodapedagógiai tevékenysége mellett jelentős helytörténeti és néprajzi gyűjtőmunkát végzett. Kezdeményezésére 1988-ban nyílt meg az a gyűjtemény, amely a lengyeli székely és sváb családok tárgyi emlékeit, valamint az óvoda történetét mutatta be, és amely 2008-ban kapott hivatalos muzeális engedélyt. Értékmentő munkája támogatására alapítványt hozott létre, emellett hagyományőrző és kulturális csoportokat szervezett a településen.

Munkásságát elismerve a Pécsi Tudományegyetem 2025-ben Rubin Díszoklevéllel tüntette ki a 70 éves óvónői jubileuma alkalmából,

korábban pedig megkapta a Sebestyén Ádám-díjat, a Brunszvik Teréz-emlékérmet, a Wosinsky Mór-emlékplakettet, valamint Lengyel díszpolgári címét is.

Fábián Andrásnét, Teri óvónénit szeptember 14-én, hétfőn kísérik utolsó útjára a lengyeli temetőben.