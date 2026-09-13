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Magdalena Andersson, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt elnöke (k) pártjának eredményvárójára érkezik a svéd parlamenti és önkormányzati választások után Stockholmban 2026. szeptember 13-án.
Nyitókép: Jonas Ekströmer

A baloldal nyerhetett Svédországban, de nagyon szűken

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt kaphatta a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott svéd parlamenti választásokon az urnazárást követően közzétett exit poll-felmérések szerint.

A Magdalena Andersson volt miniszterelnök vezette szociáldemokraták az SVT közszolgálati televízió felmérése szerint a voksok 28,4 százalékát szerezhette meg.

A szociáldemokratákból, a Baloldali Pártból, a Centrum Pártból és a Zöld Pártból álló balközép ellenzéki blokk a TV4 svéd televízió Novus közvélemény-kutató cég adataira hivatkozó összesítése szerint

a voksok 51,3 százalékát kaphatta

a Mérsékelt Párt, a Svéd Demokraták, a Kereszténydemokraták és a Liberálisok alkotta a kormányzó jobboldali blokkal szemben, amely a voksok 47 százalékát tudhatja magáénak.

Ulf Kristersson kormányfő Mérsékelt pártja a voksok 18,1 százalékát kaphatta.

Az előrejelzések szerint a szélsőjobboldali Svéd Demokraták a szavazatok 17,2 százalékával első alkalommal veszítettek támogatottságukból, mióta 2010-ben bekerültek a parlamentbe.

Hírügynökségek felhívták a figyelmet arra, hogy a svéd exit pollok ugyan gyakran következtetni engednek az eredményre, de nem mindig bizonyultak pontosnak, így egyelőre még nem világos, hogy a végén melyik politikai blokk tud majd többséget szerezni a 349 fős törvényhozásban.

A jobboldali koalíciót vezető Kristersson korábban bejelentette, hogy választási győzelme esetén miniszteri pozíciókat is adna a Svéd Demokratáknak. A szélsőjobboldali párt a legutóbbi, 2022-es választásokon 20,6 százalékot szerzett, a mostani voksolásra pedig sokan úgy tekintettek, hogy a választások eredménye eldönti, hogy a 10,6 millió lakosú Svédország folytatja-e jobbra tolódását, vagy visszatér-e ahhoz a liberalizmushoz, amelyről régóta ismert.

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