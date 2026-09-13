Komoly verekedés volt a budai várban, hívni kellett a rendőrséget

A közlés szerint három férfi összeverekedett az I. kerületi Szent György térnél szombat este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket.

Ellátásukat követően mindhármukat előállították az I. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van - közölte a BRFK.

A budai Várban egyébként ekkor a 35. Budapest Borfesztivál zajlott. 2026. szeptember 9–12. között a jubileumi rendezvény a szokásostól eltérően szerdától szombatig kínált kóstolókat, szakmai és szórakoztató programokat, különleges gasztronómiai élményeket és izgalmas borvidékek bemutatását a Budavári Palota történelmi környezetében – emlékeztet az index.hu.