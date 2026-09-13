Pintér Sándor számára most egy dolog a legfontosabb, a nyugdíjasokat is érdekelheti

Arra a kérdésre, hogy mivel tölti az idejét a választások óta, a volt miniszter közölte, hogy jelenleg a nyugdíjügyeit intézi, hogy „minél hamarabb megkapjam”. A Fidesz jelenlegi helyzetére vonatkozó felvetésekre reagálva elmondta: a politikai kérdésekkel nem foglalkozik, a pártvezetésre bízva azok kezelését – áll a 24.hu videójában.

Kötcse, 2026. szeptember 12. Pintér Sándor volt belügyminiszter érkezik a Fidesz alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány zártkörû találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én. MTI/Máthé Zoltán

A nyilatkozatban Pintér Sándor visszautasította Vályi-Nagy Vilmos korábbi államtitkár Partizánban elhangzott vádjait az informatikai közbeszerzések befolyásolásáról, kiemelve, hogy húszéves miniszteri pályafutása során egyetlen közbeszerzési eljárásban sem vett részt.

A feltételezett lehallgatási ügy kapcsán tisztázta, hogy a belügyminiszternek nincs joga lehallgatást elrendelni, arra kizárólag az igazságügyi miniszter és a bíróság jogosult. Egyúttal cáfolta a korábbi államtitkár elbocsátásával kapcsolatos állításokat is.

A volt belügyminiszter a Szőlő utcai ügy kapcsán elmondta: a kért vizsgálat elkészült, és azt bűncselekmény gyanúja miatt átadták a rendőrségnek, a büntetőeljárást pedig az ügyészség vette át, ahol tudomása szerint gyanúsítotti kihallgatásokra is sor került.