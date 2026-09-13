Csak sejtik, hogy hogyan menekült meg ettől eddig Amerika

Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikánszezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 kilométer sebességű széllel jár.

A Nemzeti Hurrikán Központ (National Hurricane Center) közlése szerint eddig csupán öt trópusi vihar haladt végig az atlanti térségen, aminek ereje alatta maradt egy hurrikánénak.

Nick Novella, az időjárás-előrejelzési központ (Weather Prediction Center) nevű szövetségi intézmény kutatója a PBS médiaszolgálatnak elmondta, hogy ugyan az 1950-es években előtt volt néhány olyan év, amikor hasonlóképpen nem jegyeztek fel hurrikánt, ugyanakkor azok megbízhatósága a technológiai viszonylagos fejletlensége miatt megkérdőjelezhető.

Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Nino időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát.

Szintén az El Nino-val magyarázták azt, hogy a Csendes-óceánon az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii szigetcsoport közelében az utóbbi két héten belül már a második hurrikán, a Lowell vonult el. Előtte a Lala nevű viharzóna nagy esővel és széllel érkezett. Ugyan komoly károkat és több tízezer otthonban áramszünetet okozott, de a hurrikán középpontja elkerülte a szigeteket.

A hurrikán előrejelző szolgálat a jövő héten újabb viharzónára számít Hawaii közelében, de várakozásai szerint a központja ezúttal sem érinti a szárazföldet.