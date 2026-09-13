Fizetős lesz az októberi DPK-tábor – Rákay Philip invitálja az embereket a rendezvényre

Rákay Philip, a DPK nagykövete a tagoknak küldött levelében tájékoztatott a kétnapos közéleti, kulturális és közösségi programról, amelynek mottójául a Bibó Istvánnak tulajdonított gondolatot választották: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” A szervezők tájékoztatása szerint a napközbeni előadásokat, panelbeszélgetéseket és vitákat este élőzene, DJ és food truckok kísérik – írja az index.hu.

A rendezvényen való részvétel díjköteles:

a normál táborjegy hatezer, a 25 év alattiaknak szóló belépő háromezer forintba kerül.

A szervezők emellett 15 ezer és 100 ezer forint közötti áron bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatú támogatói jegyeket is kínálnak. A helyszíni és környékbeli szállásokra a DPK-tagok számára 20 százalékos kedvezményt biztosítanak, így az éjszakánkénti árak 3864 forinttól 36 792 forintig terjednek.

A plakáton több mint harminc előadó és meghívott vendég szerepel – köztük Deutsch Tamás, Schmidt Mária, Panyi Miklós, Hoppál Hunor, Ferencz Orsolya, Ókovács Szilveszter, Lánczi András, Bayer Zsolt, Miklósa Erika és Rákay Philip –, ugyanakkor Orbán Viktor neve nem található a nyilvánosságra hozott listán.

A zárt Facebook-csoportokra épülő, a 2025-ös tusványosi beszéd nyomán indított DPK-mozgalom az áprilisi választási vereség óta most szervezi első központi, személyes jelenlétre épülő országos eseményét.