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Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke beszédet mond a párt Rendet Borsod megyében! címmel tartott demonstrációján Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal épülete előtt 2020. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Sorosozott és CEU-zott a Mi Hazánk a Tisza alkotmánybíró-jelöltjei kapcsán

Infostart / MTI

Elfogadhatatlan a Magyar Péter által első két helyen nevesített, globalista alkotmánybíró-jelölt a Mi Hazánk számára, helyettük a Mi Hazánkat megillető két helyre öt szaktekintélyt jelölt a párt, hogy a legalkalmasabbakat választhassa meg az Országgyűlés – áll a párt közleményében.

Ligeti Miklós, a Soros-hálózathoz kötött Transparency International jogi igazgatójaként egyértelműen a nemzeti szuverenitást veszélyeztető liberális és globalista érdekek képviselője. Az is elfogadhatatlan, hogy az NVVH kaotikus elnökválasztása után Ligeti kárpótlására, kifizetőhelyként használják fel az Alkotmánybíróságot, így egyfajta hallgatási pénzt nyújtva neki.

Chronowski Nóra a CEU-hoz való kötődése mellett az uniós jog felsőbbrendűségét hirdeti. Chronowski Nóra jelentős mennyiségű magyar állami és uniós finanszírozású tudományos programban vett részt, pl. 2018-tól két NKFI-projektben vezető kutatóként összesen mintegy 58 millió forint projektkeret köthető hozzá – olvasható a Novák Előd által jegyzett közleményben.

Ha a "diktatúra lebontásával" kampányoló Tisza szakítani akar az elmúlt 16 év "Csak a Fidesz" jelszavú logikájával, akkor elvárjuk, hogy a ciklusban eddig választásra kiírt hat alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a Tisza jelöltjei – teszik hozzá a dokumentumban.

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Kezdőlap    Belföld    Sorosozott és CEU-zott a Mi Hazánk a Tisza alkotmánybíró-jelöltjei kapcsán

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