Sorosozott és CEU-zott a Mi Hazánk a Tisza alkotmánybíró-jelöltjei kapcsán

Ligeti Miklós, a Soros-hálózathoz kötött Transparency International jogi igazgatójaként egyértelműen a nemzeti szuverenitást veszélyeztető liberális és globalista érdekek képviselője. Az is elfogadhatatlan, hogy az NVVH kaotikus elnökválasztása után Ligeti kárpótlására, kifizetőhelyként használják fel az Alkotmánybíróságot, így egyfajta hallgatási pénzt nyújtva neki.

Chronowski Nóra a CEU-hoz való kötődése mellett az uniós jog felsőbbrendűségét hirdeti. Chronowski Nóra jelentős mennyiségű magyar állami és uniós finanszírozású tudományos programban vett részt, pl. 2018-tól két NKFI-projektben vezető kutatóként összesen mintegy 58 millió forint projektkeret köthető hozzá – olvasható a Novák Előd által jegyzett közleményben.

Ha a "diktatúra lebontásával" kampányoló Tisza szakítani akar az elmúlt 16 év "Csak a Fidesz" jelszavú logikájával, akkor elvárjuk, hogy a ciklusban eddig választásra kiírt hat alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a Tisza jelöltjei – teszik hozzá a dokumentumban.