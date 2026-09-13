Megtámadtak egy nőt a zsinagóga közelében

A rendőrség honlapján publikált tájékoztatás szerint a 43 éves nő péntekre virradóra haladt a Torstraßén , amikor az általa viselt Dávid-csillag miatt két ismeretlen férfi megszólította, majd antiszemita kijelentéseket tettek rá.

A nyomozás jelenlegi állása szerint az egyik férfi egy törött üveggel rátámadt a nőre. Az áldozat a támadás elhárítása közben több vágott sérülést szenvedett a kezén.

A támadók a helyszínről elmenekültek.

A sérültet mentők kórházba szállították, ahol ellátták.

Az ügy vizsgálatát a berlini tartományi bűnügyi hivatal államvédelmi részlege vette át.

Az eset helyi idő szerint hajnali fél három körül történt. A támadás a zsidó újév, a ros hásáná időszakában történt. A helyszín közelében található a történelmi Oranienburger Straße-i zsinagóga.