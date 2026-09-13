Hankó Balázs lélekben felkészült

Hankó Balázs elmondta: azután szabadult fel a 17 milliárd forintos keret, hogy az előző kormány eltörölte a Szerencsejáték Zrt. bevételeiből befolyó összegek maradványtartási kötelezettségét. A volt miniszter szerint az NKA-n belül létrehozott ideiglenes kollégium döntései jogszerűek voltak, mivel a felhívás megjelent az NKA honlapján, és az egyedi kérelmek jóváhagyása bizalmi alapon, szakmai ellenőrzéseket követően történt.

A támogatott produkciók – köztük Mága Zoltán és a Fásy család érdekeltségeinek forrásai – kapcsán visszautasította a bújtatott kampánytámogatás vádját, kijelentve, hogy a volt kormány tudatosan a nemzeti önazonosságot és a keresztény értékrendet erősítő kulturális alkotásokat támogatta.

A Demokratának azonban azt is mondta: „Nekem nincsenek illúzióim,

próbálok lélekben felkészülni,

és felkészíteni a családomat a meghurcoltatás következő állomására.”

A botrány kirobbanása és a hatósági eljárások

Az ügy áprilisban pattant ki, amikor a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő korábbi munkatársa felhívta a figyelmet a nyilvánosságra nem hozott döntési mechanizmusokra és a Fideszhez közel álló szereplők kiemelt támogatásaira. A nyilvánosságra került adatok hatására lemondott pozíciójáról Bús Balázs, az NKA alelnöke, valamint Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila bizottsági tagok.

A Kecskeméti Járásbíróság június végén elrendelte Bús Balázs és Ughy Attila letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a döntéshozó testület 2024 decemberétől a szabályozást megszegve több mint ezer ügyben, összesen 17 milliárd forintot meghaladó összegben döntött egyedi támogatásokról.

A nyomozás során a hatóságok adathordozókat foglaltak le a Fidesz szervereit biztosító központban – amelyeket a Legfőbb Ügyészség határozata alapján később visszaszolgáltattak –, az elmúlt időszakban pedig Hankó Balázs volt kabinetfőnöke elhagyhatta a letartóztatást.

Az ügy legfrissebb fejleményeként

a NAV két embert vett őrizetbe, majd a bíróság egy hónapra elrendelte Fásyné Gurzó Mária letartóztatását,

akit azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlákkal igazolta egy NKA-támogatott dokumentumfilm elkészültét.