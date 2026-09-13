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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a magyar operatőr-legenda, az Eldorádo alkotója

Infostart / MTI

Életének 83. évében, szombaton elhunyt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művésze, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja - közölte az akadémia.

A művész pályáját felidéző közleményben azt írták: Kardos Sándor 1944. június 4-én született Budapesten. 1969-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-népművelés szakát, majd 1973-ban operatőrként szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

1972-től 1979-ig a MAFILM-nél volt segédoperatőr, 1979-től a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett.

Több mint harminc játékfilmet, több mint száz tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint A kis Valentinó, az Álombrigád, A tanítványok vagy az Eldorádó.

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