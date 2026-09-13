Elhunyt a magyar operatőr-legenda, az Eldorádo alkotója

A művész pályáját felidéző közleményben azt írták: Kardos Sándor 1944. június 4-én született Budapesten. 1969-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-népművelés szakát, majd 1973-ban operatőrként szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

1972-től 1979-ig a MAFILM-nél volt segédoperatőr, 1979-től a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett.

Több mint harminc játékfilmet, több mint száz tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint A kis Valentinó, az Álombrigád, A tanítványok vagy az Eldorádó.