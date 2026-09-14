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Labrador retriever ölel egy macskát.
Nyitókép: Evelyn Mccarthy/Getty Images

Harap a macska? Rosszul simogatod!

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A macskák simogatása nagyszerű kapcsolatépítő élmény ember és kedvence között, ám egyáltalán nem mindegy, hogyan nyúlunk a kisragadozókhoz. A megfelelő technika hiánya vagy a figyelmeztető jelek figyelmen kívül hagyása könnyen harapáshoz, karmoláshoz vezethet.

A szakemberek szerint a sikeres közeledés kulcsa a folyamatos figyelem és a fokozatosság. Mielőtt megérintenénk a cicát, mindig győződjünk meg arról, hogy nyitott-e az kontaktusra: a laza testtartás, az előreálló fülek, a magasra tartott farok, valamint az arccal való dörgölőzés mind a jóváhagyás jelei. Ha az állat hátralapítja a fülét, csapkod a farkával, esetleg morog vagy fúj, érdemes azonnal visszakozni – ad tanácsot a hazipatika.hu.

A PetMD szakértőinek ajánlása alapján az alábbi öt alapszabályt érdemes betartani a felhőtlen simogatáshoz:

Nyújtsunk szimatolási lehetőséget: Mielőtt rányúlnánk a macskára, óvatosan nyújtsuk felé a kezünket, és hagyjuk, hogy megszaglássza. Ez megadja neki a döntési szabadságot a kapcsolódásra.

Célozzuk meg a kedvenc zónákat: A cicák többsége az arc, az áll, a homlok, a hát, valamint a faroktő finom, lassú simogatását élvezi a leginkább.

Kerüljük a tiltott területeket: A has, a mellkas, a lábak, a mancsok és a farok kifejezetten érzékeny, sérülékeny részek. Ezek érintését a legtöbb bársonytalpú fenyegetőnek vagy kellemetlennek éli meg.

Folyamatosan figyeljük a testbeszédet: A dorombolás és a dörgölőzés zöld lámpát jelent, ám amint feszültséget vagy ingerlékenységet tapasztalunk, azonnal függesszük fel a simogatást.

Óvjuk a sérült részeket: Különösen figyeljünk a korábbi műtétek, sérülések helyére, ahol még a leggyengédebb érintés is fájdalmat válthat ki az állatból.

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Kezdőlap    Életmód    Harap a macska? Rosszul simogatod!

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