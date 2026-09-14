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A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Pákozd közelében 2026. augusztus 17-én. A tó vízállása ezen a napon 20 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ennyi rondaságot ritkán lehet kiszedni a Velencei-tóból

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Öt helyszínen szerveztek nagyszabású meder- és parttakarítási akciót a Velencei-tónál civil szervezetek, hatóságok és önkormányzatok összefogásával. Az önkéntesek több tonnányi lakossági és ipari hulladéktól mentesítették a tó környezetét.

A tisztítási munkálatokban több mint száz önkéntes vett részt, köztük helyi lakosok, fiatal sportolók és idősek egyaránt – készített képes összeállítást a feol.hu.

A programot öt helyi civil szervezet – a Sukorói Összhang Kulturális és Természetvédő Egyesület, az Alba Natura Civil Alapítvány, az Élhető Velence Egyesület, a Tókör Tisza Sziget - Velence, valamint a Gárdony Coworking – kezdeményezte.

Az önkéntesek a gyalogos szedés mellett kajakokkal, kenukkal és stand-up paddle-ökkel (SUP) érték el a nehezebben hozzáférhető nádasokat és mederrészeket. A nehezebb műtárgyak kiemeléséhez terepjárókat és csörlőket is igénybe vettek.

A gyűjtés során jelentős mennyiségű

gumiabroncs, fémhordó, építési betontömb, műanyag- és üveghulladék, fémhulladék, valamint régi hajóroncs és ponyva

került elő a mederből. Gárdony Város Önkormányzata és a résztvevő szervek köszönetüket fejezték ki a közösségi munkában részt vevőknek a természeti értékek megóvásáért végzett tevékenységükért.

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